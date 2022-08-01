Предыдущая неделя на мировых рынках прошла под знаком восстановления. На фоне подъема ставки ФРС США на 75 б.п. и слабых предварительных данных по ВВП США за второй квартал, основной рост продемонстрировали развитые рынки. При этом развивающимся рынкам не удалось в полной мере отыграть улучшение отношения инвесторов к рисковым активам, в результате чего они показали лишь умеренный подъем.

Основным фактором для мировых рынков на предстоящей неделе выступит блок важной макроэкономической статистики. Так, инвесторы отметят окончательные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ведущими регуляторами. Плюс к этому, в пятницу будут опубликованы данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы в США. Ситуация на рынке труда Штатов является важным индикатором для американского регулятора при принятии решения по ставке. В частности, в случае выхода данных хуже ожиданий, на рынках могут активизироваться покупки — инвесторы переоценят траекторию ставки в США в сторону ее более медленного подъема. Также на предстоящей неделе отметим заседание банка Англии, на котором может быть принято решение по дальнейшему ужесточению ДКП. Ожидается что регулятор поднимет ставку на 25 б.п., что уже заложено в котировки активов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. Так, в Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,5%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, теряющий 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы корректируются после роста в пятницу, снижаясь на 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 1%, торгуясь в районе 102,9 долларов за баррель.

В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 1,1%, поднявшись до 2 214 пунктов. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток рынка удержать позиции выше 2 200 пунктов — сопротивления, преодоленного в конце прошлой неделе. Если индексу Мосбиржи удастся закрепиться над этой отметкой, это будет говорить в пользу отмены сценария снижения с целью в районе 1 950 пунктов и развития волны восстановления, с ориентиром в районе 2 350 пунктов. Отметим, что поддержку нашим акциям сегодня может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent удерживает позиции выше 100 долларов за баррель, и спрос на рисковые активы на мировых рынках.

На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так к закрытию доллар поднялся на 1,3%, достигнув 61,6 рубля, евро подтянулся на 1,1% до 62,5 рубля, юань вырос на 2%, закончив неделю чуть выше 9,3 рубля. Сегодня в ходе сессии рубль вновь может оказаться под давлением, что даст возможность паре доллар/рубль предпринять еще одну попытку выхода выше 62 рублей. В случае если американской валюте удастся закрепиться над данной отметкой, будет дан сигнал на продолжение роста доллара с ближайшей среднесрочной целью в районе 69 рублей. Отметим, что пока фундаментальные факторы не способствуют такому движению — спрос на иностранные валюты со стороны импортеров и населения не перекрывает предложение со стороны экспортеров.