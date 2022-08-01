Российский рынок акций на прошлой неделе показывал преимущественно положительную динамику, укрепив фундамент для формирования более устойчивой восходящей тенденции. При этом торговая активность была невысокой, обороты в акциях остаются относительно низкими. То есть можно сделать предположение, что каких-то масштабных покупок не происходит, движение наверх идет на фоне умеренного притока частных инвесторов.

На рынке акций сейчас достаточно много отдельных историй с сильными движениями. В пятницу мощно провалились акции Яндекса, тогда как импульсы роста сохранились в ряде других IT-фишек: Cian и HeadHunter. Мощный подъем идет во втором эшелоне продуктового ритейла. Вслед за ралли бумаг О‘КЕЙ начали подтягиваться акции Ленты. На фоне локального ослабления рубля появился спрос в ряде экспортеров: Норникель, Распадская, Мечел, НЛМК. Внезапный резкий рост произошел в обыкновенных акциях Сургутнефтегаза и, как это обычно бывает, каких-то корпоративных новостей для этого не появлялось.

По индексу МосБиржи складывается благоприятная техническая картина, однако для укрепления восходящей тенденции нужно пройти еще один важный рубеж — это район 2240-2250 п. В случае закрепления выше него далее среднесрочные цели сместятся в сторону области 2480-2500 п., которая в мае-июне несколько раз выступала зоной остановки волны роста.

Что касается негативного сценария, то он вновь станет актуальным при повторном спуске ниже 2130-2170 п. На старте недели не исключаю незначительного отката индекса.

Рубль в последние дни выглядит слабо. На прошлой неделе он укреплялся лишь одну сессию, хотя общая ситуация по экспортным ценам по-прежнему остается благоприятной, а процесс девалютизации только набирает обороты. Против рубля играет фактор постепенной нормализации импорта, прохождение налогового периода, а также ожидания будущих интервенций. Последний момент особенно важен с точки зрения настроения участников. Желающих продавать валюту по низким значениям немного по той причине, что на рынке складывается консенсус о скором внедрении нового бюджетного правила. В рамках него, возможно, в какой-то форме будут проводиться интервенции, играющие против рубля. В результате объем предложения валюты снижается, многие крупные экспортеры решают придерживать ее, частично переводя средства в дружественные валюты.

По паре USD/RUB в качестве ближайшего ориентира наверху выделяется район около 65.

Впрочем, причин для по-настоящему мощной девальвации пока нет. Цены на нефть в пятницу выросли на 2%. Прошла экспирация сентябрьских фьючерсов Brent, цена ближайшего контракта сегодня находится около $103.

В США число активных буровых установок за неделю выросло на 6 и достигло максимального значения с марта 2020 г. Это располагает к сохранению и даже наращиванию уровня добычи в стране, что негативно для цен.

На этой неделе в среду состоится заседание министерского мониторингового комитете ОПЕК+. Как ожидается, сюрпризов не будет — страны лишь подтвердят ранее анонсированный план по квотам. Впрочем, для многих участников ОПЕК+ это не будет иметь никакого значения, так как они и так добывают ниже установленного потолка. В целом же весь картель ОПЕК+ мог бы производить в рамках действующего соглашения более чем на 2,5 млн б/с, однако мощностей не хватает.

В США продолжается сезон отчетов. На текущий момент отчиталось около 56% компаний индекса S&P 500. Из них 73% рапортовали о превышении чистой прибыли над уровнем консенсус-прогнозов. Это ниже среднего за последние пять лет значения в 77%. В целом прибыль за II квартал выросла на 6%. Выручка оказалась выше прогнозов в 66% случаев. Наибольшее число положительных сюрпризов в последние дни принесли сектора энергетики и здравоохранения.

Новости о высокой инфляции и падении ВВП игнорируются рынком акций США и трактуются в качестве повода для дисконтирования будущего роста, когда жесткая ДКП ФРС сломает инфляционный тренд. К тому же понятие «рецессия» судя по быстроменяющемуся определению в Википедии теперь может не подходить тому состоянию экономики США, в котором она находится. За неделю страницу «рецессии» в Википедии редактировали 180 раз, а затем и вовсе ограничили доступ.

Официально факт рецессии в США фиксирует Комитет по определению деловых циклов в структуре организации Национального бюро экономических исследований (NBER). Однако он обычно медлит со своим вердиктом и фиксирует рецессию лишь через несколько месяцев после ее начала. Почему так важно это буквоедство с точным определением рецессии? Скорее, это больше психологическими аспект. Чем чаще мы будем слышать это слово в СМИ, тем сильнее будут падать индексы настроений бизнеса и потребителей — сработает эффект самосбывающегося прогноза.

Индекс S&P 500 в пятницу вырос еще на 1,4% и достиг уровня 4130 п. Ближайшим препятствием выступает район около 4180 п. Импульс роста уже в самое ближайшее время может начать затухать.