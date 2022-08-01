Доллар и евро растеряли основную часть сегодняшних достижений
В начале торгов курс рубля резко снизился, обновив месячный минимум. Доллар приближался к 62,7 руб., евро — к 64 руб. Однако вскоре валютные пары быстро сдали позиции, растеряв основную часть сегодняшних достижений.
Нефтяные цены после утреннего роста просели в начале российской сессии. В то же время мировые рынки повысились в рамках коррекции снижения, которое наблюдалось в начале дня.
Банк России в понедельник сообщил о продлении ограничений на снятие наличных долларов и евро еще на полгода — до 9 марта 2023 г. Кроме того, банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 г. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет. Данный шаг был ожидаемым, о сохранении подобных ограничений глава ЦБ заявляла на пресс-конференции по итогам заседания регулятора 22 июля.
Вероятно, отсутствие информации по новому бюджетному правилу, в рамках которого возобновятся покупки валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов госбюджета, подталкивает спекулятивно настроенных участников к фиксации прибыли в иностранных валютах, что предотвращает более быстрое ослабление рубля.
Российский долговой рынок сохраняет восходящую динамику. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, вновь переписав максимумы с начала января, но затем быстро растерял почти весь плюс.
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