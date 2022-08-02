Текущую неделю мировые рынки начали без существенных изменений. При этом основное внимание инвесторов было уделено макроэкономической статистике и, в частности, окончательным данным по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США. Данные оказались противоречивыми. В Германии и в целом в Еврозоне индексы отступили ниже отметки 50 пунктов, что говорит о снижении деловой активности в секторе. При этом в Великобритании и США несмотря на то, что регуляторы этих стран уже идут по пути ужесточения денежно-кредитной политики, деловая активности в промышленности продолжила умеренный рост. На таком фоне по итогам понедельника основные площадки в Европе потеряли до 0,2%. В Штатах индексы Dow Jones и S&P500 к концу сессии снизились на 0,1% и 0,3%.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 2,2%, а аутсайдером выступает рынок Китая, на фоне роста геополитической напряженности в регионе из-за ситуации вокруг Тайваня. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,8%, торгуясь в районе 99,2 доллара за баррель.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 1,5%, отступив до 2 181 пункта. Сегодня, учитывая ухудшение настроений инвесторов на мировых рынках и снижение цен на нефть, продажи в наших акциях могу вновь возобладать, благодаря чему российский рынок уйдет под минимумы четверга прошлой недели. Отметим, что индексу Мосбиржи так и не удалось закрепиться выше 2 2 00 пунктов, что отменило бы негативный сценарий с целью в районе 1 950 пунктов и говорило бы о возможности продолжения восстановления с ориентиром в районе 2 350 пунктов. Более того, отступление от сопротивления на уровне 2 200 пунктов может говорить о рисках более глубокого снижения нашего рынка, перемещая цель в район 1 800 пунктов. Подтверждением данного сценария выступит уход индекса Мосбиржи ниже июньских минимумов.

На валютной секции Московской биржи в понедельник рубль перешел к укреплению по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар потерял 2,4%, отступив до 60,2 рубля, евро снизился на 1%, уйдя ниже 62 рублей, юань вновь вернулся к отметке 9 рублей, потеряв 3,2%. Сегодня возможны попытки продолжения восстановления национальной валюты. Паре доллар/рубль дважды не удалось преодолеть отметку 62 рубля — вполне возможно, что данный уровень участники торгов восприняли как приемлемый для сокращения валютных резервов, что увеличило предложение и не позволило американской валюте продолжить восходящую динамику. Плюс к этому, часть инвесторов могла перейти к фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в долларе, открытым в районе июльских минимумов. В результате, рублю удалось скомпенсировать часть потерь, понесенных на прошлой неделе. Также могла сказаться информация о том, что Центробанк ожидает возобновления действия бюджетного правила только в 2023 году, что позитивно для национальной валюты. Эти факторы могут продолжить действовать и в ходе сегодняшних торгов, способствуя дальнейшему восстановлению рубля.