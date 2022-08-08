Российский рынок акций всю прошлую неделю снижался, каждую сессию индекс МосБиржи закрывался в минусе. В пятницу произошло ускорение распродаж со спуском к минимумам последних месяцев.

Провал сопровождался повышенными оборотами торгов. В акциях индекса наторговали на 36,8 млрд руб. — максимум за месяц. Падение проходило широким фронтом, затронуло большинство голубых фишек.

Избыточный пессимизм. Негативные настроения на рынке в значительной степени были обеспечены ожиданиями появления навеса продавцов с 8 августа, когда планировался возврат дружественных нерезидентов. Однако уже после закрытия пятничной основной сессии Мосбиржа сообщила, что открытие доступа к фондовому рынку для них откладывается.

«В связи с Указом Президента РФ №520 от 5 августа 2022 г, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении Мосбиржи. С 8 августа дружественные нерезиденты смогут совершать операции лишь на срочном рынке.

Рынок еще не успел отыграть эту новость. Она должна вызвать импульс роста сегодня на старте торгов. Так, на вечерней сессии пятницы фьючерс на индекс МосБиржи уже прибавил 1,2%, что как раз отражает позитивные ожидания трейдеров.

Наверняка в преддверии 8 августа открывались спекулятивные короткие позиции. Теперь, когда непонятны сроки возврата нерезидентов на рынок акций, эти шорты могут начать активно закрываться в понедельник, оказав локальную поддержку нашему рынку. Подъем может в первую очередь затронуть основные голубые фишки. По индексу МосБиржи возможен отскок к 2100 п. или даже чуть выше. Но для полноценного сигнала о формировании восходящего тренда нужно закрепляться выше 2200-2220 п., что сегодня-завтра маловероятно.

Ситуация на рынке нефти не вызывает оптимизма. Пятничный отскок Brent не должен восприниматься в качестве разворота наверх. Это скорее технический момент, учитывая накопленную перепроданность и падение на протяжении пяти сессий подряд. В целом же риски дальнейшего спуска остаются высокими. Сегодня фьючерсы Brent находятся около $94.

Общее глобальное замедление темпов экономического роста, ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, а также изъятие с рынков ликвидности из-за очищения балансов центробанков — все это серьезное испытание для нефтяных цен.

Не добавляют оптимизма и новости о падении поставок нефти в КНР. Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, импортировал 8,79 млн б/с в июле, что на 9,5% ниже, чем год назад, свидетельствуют таможенные данные. На мой взгляд, следующие цели по Brent внизу сместились в район $86,5-88,5.

Падение нефти вместе с потенциальным среднесрочным ослаблением рубля может привести к тому, что некоторое время лучше рынка могут выглядеть представители металлургии и майнинга. В том числе это касается золотодобывающих компаний, среди которых выделяем Полюс.

В США подходит к концу сезон корпоративных отчетов. На текущий момент отчиталось около 87% компаний индекса S&P 500. Из них 75% получили прибыль выше уровня консенсус-прогнозов. Это ниже среднего за последние пять лет значения в 77%. В целом прибыль за II квартал выросла на 6,7%. Выручка оказалась выше прогнозов в 70% случаев.

Сейчас аналитики ожидают роста прибыли по итогам III квартала на 5,8% и на 6,1% в IV квартале. На мой взгляд, риски не достижения этих метрик очень высокие. Скорее всего, ближе к началу октября мы просто увидим общее коллективное снижение консенсус-прогнозов, как это в истории часто бывало.

Сильные данные по занятости в США в пятницу добавили аргументов в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно оценкам CME FedWatch Tool, вероятность повышения еще на 75 б.п. на следующем заседании составляет 71,5%. Все это располагает к росту доходностей казначейских облигаций и индекса доллара (DXY). Кривая гособлигаций остается инвертированной, намекая на усиление рецессионных тенденций.

Мощный подъем индекса S&P 500 в последние недели уже в ближайшее время может остановиться. Локальным препятствием выступает район 4180 п. Если вдруг этот уровень все-таки будет пройдет, то далее потенциальной точкой разворота станет район 4300-4310 п. К этим же уровням как раз приближается сверху 200-дневная скользящая средняя — исторически сильное препятствие для покупателей.