На открытии рубль резко подешевел: доллар впервые с начала месяца достигал 61,45 руб., евро —61,86 руб. Правда, по большей части это движение носило технический характер и было вызвано срабатыванием множества стоп-заявок на покупку валюты после преодоления недельных вершин.

Относительно низкая ликвидность начала торгов привела к тому, что котировки валютных пар в моменте совершили рывок вверх, но быстро опустились на прежние уровни. Затем рубль даже хорошо укрепился: доллар уходил ниже 60, но это движение также не получило развития, котировки вернулись в середину недельного диапазона. У доллара он находится в границах 59,3-61,2 руб. Поэтому до завершения какой-либо сессии за пределами этого коридора более вероятно продолжение разнонаправленной динамики рубля.

Внешний фон на старте российской сессии был позитивным, но после нашего открытия нефтяные цены резко снизились, что оказало дополнительное давление на рубль. В то же время фондовые площадки ускорили рост.

Российский долговой рынок пытается вернуться к восходящей динамике. В начале торгов индекс гособлигаций RGBI просел, вновь переписав недельный минимум, но быстро отыграл все сегодняшние потери.