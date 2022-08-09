Начало недели на мировых рынках прошло в умеренно позитивном ключе. В отсутствии важной макроэкономической статистики и факторов, способных повлиять на настроения инвесторов, покупки по широкому спектру рисковых активов преобладали. Даже рынок энергоносителей смог к вечеру перейти к росту, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся до 96,7 доллара за баррель. Среди рынков акций выделим отсутствие единой динамики на развитых рынках. Так, в Европе к окончанию торгов основные индексы прибавляли в пределах 0,9%. При этом в США торги также начались с роста, а в первые полтора часа основные индексы выросли на 0,9%. Однако к концу сессии активизировались продажи, в результате чего по итогам дня индекс Dow Jones прибавил лишь 0,1%, а индекс широкого рынка S&P500 снизился на аналогичную величину. Вполне возможно, что часть инвесторов в Штатах восприняла восстановление как возможность сократить объем акций в портфелях по более привлекательным ценам, учитывая риски, которые несет на себе предстоящая в среду публикация данных по инфляции в стране.

Если же говорить о настроениях на утро вторника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,4%. Исключение составляет рынок Японии, теряющий 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 96,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий в ходе торгов сегодня выделим публикацию краткосрочного прогноза по рынкам энергоносителей от EIA, который может оказать влияние на динамику цен на нефть.

В понедельник индекс Мосбиржи вырос на 1,7% поднявшись в район 2 088 пунктов. Основным фактором, способствовавшим росту, стало закрытие коротких позиций в акциях на фоне новости, что нерезидентам из дружественных стран в понедельник был открыт доступ лишь к срочному рынку, что снизило риски продажи российских акций с их стороны. Сегодня ожидаем попыток продолжения роста нашего рынка. Покупкам будет способствовать улучшение ситуации на рынке энергоносителей, что может поддержать восстановление индекса Мосбиржи. Однако в ходе торгов не исключаем активизации продаж на ухудшении внешнего фона. В случае развития данного сценария к концу дня индекс Мосбиржи компенсирует утренний рост и перейдет на отрицательную территорию.

На валютной секции Московской биржи по итогам понедельника рубль вновь продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар и евро поднялись на 0,3% и 1,1%, достигнув 60,8 и 62,2 рубля соответственно. Юань, напротив, потерял 0,3%, отступив до 9,03 рубля. Сегодня в начале сессии рубль может попытаться перейти к восстановлению на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть и ожидании активизации продаж иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. В этом случае пара доллар/рубль вернется в диапазон 60 — 60,7 рубля, в котором провела последние пять сессий. При этом в ходе торгов не исключаем попытки американской валюты протестировать нижнюю границу данного коридора.