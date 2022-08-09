Российская валюта продолжает консолидироваться
Рубль в начале сессии показал быстрое укрепление, но доллар в очередной раз отскочил от психологически важного уровня 60 руб., даже немного не дойдя до него. Российская валюта продолжает консолидироваться в недельном диапазоне 59,3-61,2 руб. в паре с долларом, который тяготеет к его верхней границе, пытаясь выйти из консолидации вверх.
Однако пока, по всей видимости, на российском рынке сохраняется баланс покупателей и продавцов, достигнутый благодаря сокращению экспортной выручки из-за снижения сырьевых цен, а также постепенному увеличению импорта. Если эти процессы продолжатся, рубль может перейти к постепенному ослаблению, возвращаясь к экономически более обоснованным уровням в районе 70 руб. за доллар.
Незадолго до нашего открытия нефтяные цены перешли к снижению, но в начале российской сессии быстро восстановились, выйдя в хороший плюс. Однако рубль в это же время стал сдавать позиции, не обращая внимания на позитив с рынка нефти.
Котировки ОФЗ пытаются переломить негативную тенденцию, стартовавшую неделю назад. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но вскоре растерял почти все достижения, торгуясь сейчас в небольшом плюсе.
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