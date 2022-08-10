Во вторник на мировых рынках наметилась активизация продаж. При этом основное снижение пришлось на развитые рынки. Так, в Европе к закрытию ведущие площадки потеряли в пределах 1,5%, а в США по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,2% и 0,4% соответственно. Ухудшение настроений на мировых рынках, на наш взгляд, может быть связано с ожиданием публикации данных по инфляции в Штатах, которые выйдут сегодня. Согласно консенсус-прогнозу в июле в стране потребительские цены выросли на 8,7% г/г, после роста на 9,1% г/г в июне. Это говорит о том, что рынки ожидают замедления инфляции Штатах. Однако, часть инвесторов опасается выхода более высоких данных по потребительским ценам. Это, в свою очередь, ведет к ожиданию более высоких ставок в американской экономике, что увеличивает риски рецессии и ухудшения показателей компаний. В результате, инвесторы сокращают объем рисковых активов в портфелях замещая их защитными инструментами. Отметим, что публикация данных по индексу потребительских цен может определить настроения рынков, как минимум, до конца текущей недели.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются под уровнями закрытия предыдущего дня. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,4%, отступив ниже 96 долларов за баррель. Кроме данных по инфляции в США, сегодня в ходе торгов инвесторы обратят внимание на статистику по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, которая может оказать существенное влияние на динамику цен на нефть.

Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 2,3%, поднявшись до 2 137 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях, что может привести к компенсации части роста, продемонстрированного в последние две сессии. Фактором давления на наш рынок выступит ухудшение ситуации на внешних фондовых площадках и негативная динамика цен на нефть. Отметим, что российский рынок находится на распутье — сейчас сложно выделить основной сценарий, в рамках которого он движется. Для определения дальнейшей динамики индексу Мосбиржи необходимо проходить локальные пики. Так, в случае ухода под минимумы июля, установленные чуть выше 2 020 пунктов, активизируется сценарий снижения с целью в районе 1 850 пунктов. В случае же если будет преодолена отметка 2 200 пунктов, целью восстановления нашего рынка станет район 2 350 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам вторника рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар потерял 1%, закрывшись чуть выше 60,1 рубля, евро снизился на 0,9%, до 61,6 рубля, потери юаня составили 1,1%, в результате чего он отступил до 8,92 рубля. Сегодня ожидаем продолжения позитивной динамики национальной валюты, в результате чего пара доллар/рубль попытается пробить нижнюю границу коридора 60 — 60,7 рубля, в котором она провела последние шесть сессий. Если доллар закрепится ниже 60 рублей, это создаст плацдарм для дальнейшего снижения американской валюты. При этом фундаментальным фактором, который поддержит данную тенденцию, станет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, пик которых приходится на 25 августа.