Российский рынок во вторник показал уверенный рост второй день подряд. Однако в отличие от понедельника подъем вчера был на протяжении всей торговой сессии, а не только в рамках утреннего гэпа. Это позитивный сигнал с точки зрения рыночных настроений участников.

Максимум вчерашнего дня пришелся ровно на закрытие торгов, а это зачастую указывает на незавершенность восходящего импульса. Что касается оборотов, то объемы торгов пока остаются невысокими.

Вероятно, недавние опасения по поводу появления части нерезидентов вызвали излишнюю перепроданность наших акций, тем более, что сам процесс будет растянут во времени благодаря мерам ЦБ и властей.

Рост нефтяников. Ключевую роль во вчерашнем подъеме индекса сыграли нефтяные фишки: Татнефть (+5,7%), Лукойл (+4,7%) и Роснефть (+3,7%). Ускорение в секторе произошло после появления сообщения о заседании совета директоров Татнефти по дивидендам за I полугодие, назначенного на 15 августа. Любые новости о потенциальных выплатах сейчас вызывают очень большой интерес участников — это факт.

Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 2021 г. в размере 16,14 руб. Коэффициент выплат превысил устоявшиеся в последние пару лет 50% от чистой прибыли по РСБУ.

Учитывая высокие цены на нефть и устойчивое финансовое положение Татнефти, видим высокую вероятность выплат, хотя негативные сюрпризы до конца исключать нельзя. Если ориентироваться на 50% от чистой прибыли по РСБУ, то дивиденды могут составить 32,7 руб. на акцию, что соответствует 8% и 8,3% доходности по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно. И это за полгода работы.

Сообщение о заседании совета директоров Татнефти и рост ее акций по цепочке спровоцировали увеличение спроса и в бумагах других нефтяников. Для инвестиционных кейсов Лукойла и Роснефти тема дивидендов также остается ключевой для инвесторов. Особенно именно для Лукойла, который ранее направлял весь свободный денежный поток акционерам. Ближайшее техническое препятствие проходит около 3950-4030 руб. В случае его преодолении техническая картина заметно улучшится.

По индексу МосБиржи общая ситуация пока не меняется. Он в последние дни не может определиться с направлением, что в итоге приводит к формированию обычной боковой консолидации. Для появления полноценного сигнала к росту необходимо повторное закрепление выше 2240 п. Однако есть и промежуточное препятствие, слом которого даст повод для покупок — это верхняя граница нисходящего канала последних месяцев на 2210 п.

Ситуация на долговом рынке в последние дни остается стабильной. Амплитуда колебаний в облигациях существенно снизилась. Индекс ОФЗ с конца июля топчется на одном месте, положение кривой доходностей не меняется.

А вот индекс корпоративных облигаций пусть медленно, но все-таки поднимается. Это уже привело к сокращению G-спреда, о чем мы ранее предупреждали. Сегодня он находится около 130 б.п. против 400 б.п. в марте-апреле. До февраля средний уровень G-спреда был около 75-90, так что пространство для догоняющего роста в облигациях компаний уже незначительное. Что это значит? По мере снижения процентных ставок в экономике потенциальный переток капиталов из депозитов не сможет найти высокую доходность в бондах, а значит спрос частично пойдет и в акции.

Приостановка "Дружбы". Транснефть вчера сообщила, что Укртранснафта утром 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Причиной стала невозможность провести платеж за транзит из-за ограничительных мер Евросоюза.

На этом фоне префы Транснефти в моменте теряли 3%, а фьючерсы Brent подскакивали выше $98. Позже общий фон начал улучшаться. В СМИ появилась информация, что венгерская MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину. И, кажется, что это самый простой вариант выходя из ситуации, ведь сейчас транзит по договору оплачивает российская сторона. Позже также появилось сообщение о том, что компания Mero, владелец и оператор чешского участка нефтепровода, объявила о планах возобновления прокачки нефти в ближайшие дни по южной ветке "Дружбы". Любые риски перебоев поставок — это негатив для нефтяников, рубля, а также для акций Транснефти.