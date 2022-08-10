На старте сессии рубль укрепился, но быстро сдал позиции, выйдя в умеренный минус. Доллар вновь развернулся вверх, немного не дойдя до уровня 60 руб. Тем не менее разнонаправленные движения продолжаются и не выходят за рамки недельного диапазона 59,3-61,2 руб. Пока не видно драйверов, способных завершить эту консолидацию сильным движением, которое бы переросло в устойчивую тенденцию.

Мировые рынки поначалу находились под давлением, но после старта российской сессии быстро восстановились. В то же время нефтяные цены снижаются на фоне вероятного скорого возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

Важную роль в дальнейшей динамике всех биржевых площадок способны сыграть данные о потребительской инфляции в США (15:30 МСК). Если они превысят ожидания, это может вызвать серьезное снижение рисковых активов, а также рост доллара к другим валютам, поскольку на фоне сильных показателей американского рынка труда увеличится вероятность сохранения высоких темпов повышения ФРС процентных ставок.

Российский долговой рынок возобновил нисходящую динамику. После позитивного старта индекс гособлигаций RGBI сдал позиции и находится сейчас в небольшом минусе, приблизившись к установленному вчера двухнедельному минимуму.