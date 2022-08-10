2022 год стал годом попытки переосмыслить мировую валютную систему с долларом США в качестве главной мировой валюты. В основе нынешних изменений лежат не только геополитические события этого года, но и международное влияние денежно-кредитной политики основных стран-эмитентов "резервных валют" в последнее десятилетие. Объем денежных средств, напечатанных в рамках программ количественного смягчения только тремя центральными банками — ФРС, ЕЦБ и Банком Японии составил эквивалент 9 трлн. долларов, что подтолкнуло рост инфляции, в первую очередь в развивающихся странах.

Несмотря на устойчивость американской валюты, статистика МВФ указывает, что доля этого традиционного резервного актива в международных резервах снижается, и по состоянию на 1 квартал 2022 года опустилась до минимального уровня за последние 25 лет — до 58,8%. В отдельные периоды показатель доли доллара подвержен волатильности и зависит от многих факторов, например, от изменения курса доллара по отношению к другим валютам. Тем не менее, в долгосрочной перспективе фактор волатильности курсов сглаживается, и тенденция снижения доли доллара в глобальных резервах становится явной.

Процесс постепенного отказа от доллара достаточно сложный и длительный, и основным фактором здесь являлось отсутствие альтернативных валют. Тем не менее, по мере увеличения доли экономик развивающихся стран в международной торговле, роль национальных валют будет увеличиваться. Сегодня одним из основных претендентов на вытеснение доллара и евро из международных резервов является китайский юань.

Доля юаня в международных резервах действительно увеличивается, однако относительно основных резервных валют (доллара и евро) эта доля незначительна и составляет на конец 1 кв. 2022 года — 2,88%, что сопоставимо с долей, например, канадского доллара. В международных расчетах доля юаня сейчас также относительно невелика — по данным SWIFT, юань находится на четвертом месте с долей 3,2%, уступая американскому доллару, евро и британскому фунту стерлингов. В то же время доля юаня в международных резервах абсолютно не соответствует роли, которую играет экономика Китая в мировой экономике.

Согласно данным Евростата, за 10 лет с 2010 по 2020 год доля Китая в глобальном экспорте выросла с 13,1% до 18,6%. Экономика Китая уже является второй экономикой мира по номинальному ВВП и первой по паритету покупательской способности. Увеличение доли юаня в международных резервах и расчетах можно было бы связать с внутренними барьерами на движение капитала, тем не менее, для экономических властей Китая важно сохранять конкурентоспособность страны в мировой экономической системе, и основным фактором здесь выступает способность китайского регулятора влиять на обменный курс юаня как через прямые интервенции, так и через регулирование потоков капитала административными методами.

Такими образом, процесс обретения китайским юанем полноценного статуса резервной валюты глобального масштаба не станет оперативным, а растянется на ближайшие 10-15 лет. Можно предположить, что в течение десяти лет доля юаня в международных резервных валютах достигнет не менее 10%. Особую роль в этом процессе будет играть китайская инициатива "Один пояс — один путь", охватывающая 71 страну, 63% населения планеты и с предположительным экономическим масштабом свыше 21 трлн. долларов".

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