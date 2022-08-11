В среду мировые рынки получили веский повод для роста. Произошло то, чего инвесторы так долго ждали — инфляция в США замедлилась. Так, в июле индекс потребительских цен составил 8,5% г/г после 9,1% г/г в июне. Данный фактор способствовал росту интереса к рисковым активам, так как замедление инфляции привело к пересмотру инвесторами ожиданий относительно траектории ставки в США в сторону более медленного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Это ведет к ожиданию более мягких монетарных условий, снижая риски рецессии и ухудшения показателей компаний. В результате, покупки активизировались на большинстве рынков, а основной рост пришелся на развитые площадки. Так, в Европе к закрытию ведущие индексы прибавили до 1,2%, а в США по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,6% и 2,1% соответственно. Отметим, что индекс S&P500 смог преодолеть июньские максимумы, что говорит в пользу продолжения восходящей динамики в среднесрочной перспективе, а ближайшим сопротивлением для него выступает отметка 4 300 пунктов. При этом преобладание покупок на рынках может сохраниться до конца недели, лишь ближе к закрытию пятницы можно ожидать активизации продаж, которая будет связана с желанием некоторых участников торгов зафиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям в акциях в преддверии выходных.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы поднимаются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent корректируется после роста днем ранее, теряя 0,4% и торгуясь в районе 97 долларов за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию данных по заявкам на пособие по безработице и индексу цен производителей в США. Отметим, что рынки ожидают замедления проминфляции в США с 11,3% г/г в июне до 10,4% г/г в июле.

В среду индекс Мосбиржи поднялся на 0,7%, достигнув отметки 2 152 пунктов. Сегодня покупки в российских акциях могут вновь возобладать на улучшении внешних факторов и, в частности, ситуации на рынке энергоносителей. В результате, индекс Мосбиржи попытается сделать еще один шаг к отметке 2 200 пунктов, преодоление которой может "оживить" сценарий дальнейшего восстановления с целью в районе 2 350 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам среды рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар поднялся на 0,9%, вплотную подойдя к отметке 60,7 рубля, евро вырос на 1,8% до 62,8 рубля, рост юаня составил 1,9%, в результате чего китайская валюта достигла 9,09 рубля. Сегодня национальная валюта может попытаться отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. Поводом выступит улучшение ситуации на рынке энергоносителей и ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В результате пара доллар/рубль на старте торгов удержит позиции в диапазоне 60 — 60,7 рубля и в ходе сессии может сделать существенный шаг к его нижней границе.