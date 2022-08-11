После 16 месяцев месячного прироста подряд рост цен в июле остановился против прогноза +0,2%. Снижение цен на бензин компенсировало увеличение расходов на еду и жилье.

За год цены выросли на 8,5% после 40-летнего пика 9,1% в июне и против прогноза в 8,7%. Эти данные укрепляют надежды рынка на то, что пик по инфляции мог быть пройден в июне.

Снижение нефтяных цен третий месяц подряд, падение цен на продовольствие в июле четвертый месяц подряд, уменьшение стоимости бензина в США, снижение стоимости контейнерных перевозок создают предпосылки для замедления глобальной инфляции в ближайшие месяцы.

Базовый индекс без учета волатильных компонент — Core CPI — в июле продолжил рост (+0,3% м/м), хотя и меньше ожидаемых 0,5%. Годовой показатель остался на уровне 5,9% при прогнозе 6,1%.

Инфляция в США по-прежнему остаётся очень высокой, что вынуждает многих американцев быстро увеличивать задолженность по кредитным картам и расходовать сбережения.

Замедление инфляции привело к ослаблению доллара на мировом рынке и позитивно сказалось на всех рисковых активах (акциях, облигациях, криптовалютах). Рынок посчитал, что ФРС теперь может менее агрессивно повышать ключевую долларовую ставку.

Рынок фьючерсов понизил ожидания по подъему ставки ФРС на следующем заседании 21 сентября и теперь базовым сценарием является повышение ставки на 50 б.п., до 3% (до данных по инфляции рынок ожидал +75 б.п., до 3,25%).

В то же время рынок фьючерсов по-прежнему ожидает, что пик по ставке ФРС в этом цикле составит 3,75% в декабре-феврале. На этом цикл ужесточения ДКП будет завершён и уже в первом полугодии 2023 года ожидается разворот ФРС в сторону смягчения для поддержки экономики в условиях приближающейся рецессии.