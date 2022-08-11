Сегодня днем на валютном рынке продолжается затишье. В целом низковолатильная торговля идет уже 2 недели. Сегодня амплитуда колебаний рубля сузилась уже до неприличных по историческим меркам изменчивости инструмента 0,4% относительно доллара США, сама пара USD/RUB: 60,58 снижается на символические 0,2%.

Невыразительная динамика и в евро, просадка по паре EUR/RUB: 62,53 составляет чуть более трети процента.

Чуть активнее ведет себя китайский юань — пара CNY/RUB: 8,99 теряет процент, но вчера юань рос в 2 раза сильнее доллара, на 1,9% против 0,9% по доллару относительно рубля.

Фактически курс рубля зажат в очень узком диапазоне, и выход за пределы по тому же доллару 59-61 предопределит среднесрочное движение. По нашим оценкам, стоит ждать пробоя именно верхней границы диапазона с ближайшим потенциалом хода на 65 руб. за доллар США, правда, время реализации сценария неопределенно. Но как только, так сразу.

Поддержку рублю оказывает восстановление нефтяных контрактов — Brent показывает $98,4 после падения в среду ниже $94. Нефтебыки получили заряд бодрости после статистики по замедлившейся инфляции в Штатах, что была интерпретирована как аргумент для более осторожного повышения ставки ФРС. Оценки монетарного курса Федрезерва потянули глобальный доллар резко вниз, что и привело к отскоку сырьевых фьючерсов.

На перспективу факторами грядущего ослабления рубля по-прежнему выступают: замедление притока от экспорта, восстановление импорта, снятие с паузы бюджетного правила, мягкая ДКП ЦБ.