В четверг мировые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, по итогам дня индекс MSCI EM, показывающий состояние развивающихся рынков, вырос на 1,7%, что вызвано отыгрышем развивающимися рынками статистики по инфляции в США, опубликованной в среду. При этом индекс развитых рынков MSCI World, напротив, потерял символические 0,04%. Основное давление среди развитых рынков пришлось на ведущие европейские площадки — немецкий DAX и британский FTSE 100 потеряли 0,1% и 0,6% соответственно. Остальные европейские рынки в итоге показали рост в пределах 0,7%. В Штатах также преобладали покупки. Инвесторы отреагировали на замедление проминфляции, которая по итогам июля опустилась до 9,8% г/г против 11,3% г/г в июне и консенсус-прогноза на июль в 10,4% г/г. Данный фактор инвесторы восприняли как сигнал к возможности дальнейшего замедления потребительской инфляции в ближайшие месяцы, что, в свою очередь, оказало влияние на их ожидания относительно траектории ставки в Штатах до конца года. Так, на сентябрьском заседании ФРС США ожидается подъем ставки на 50 б.п., против подъема на 75 б.п., ожидавшегося до публикации последних данных по потребительской и промышленной инфляции. Сложившаяся ситуация способствует спросу на рисковые активы и в четверг позволила индексам Dow Jones и S&P500 подняться на 0,5%. Отметим, что сегодня не исключаем активизации продаж на американских площадках, что будет связано с желанием части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в акциях в преддверии выходных.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки консолидируются у уровней закрытия четверга. Исключение составляет рынок Японии (+2,5%), где днем ранее был выходной день. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent корректируется после роста четверга, теряя 0,5% и торгуясь в районе 99,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию данных по объему промышленного производства в Еврозоне и предварительной статистики по индексу настроений потребителей в США от Мичиганского университета.

В четверг индекс Мосбирижи снизился на 0,9%, отступив в район 2 133 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток российского рынка возобновить восходящую динамику. Улучшение ситуации на рынке энергоносителей и спрос на рисковые активы на мировых рынках могут поддержать покупки в наших акциях, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь четверга. При этом индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках коридора 2 020 — 2 200 пунктов, выход из которого может дать направление дальнейшего среднесрочного движения нашего рынка.

На валютной секции Московской биржи в четверг рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов евро и юань потеряли 0,2% и 0,7%, отступив до 62,6 и 9,03 рубля соответственно. Доллар по итогам дня практически не изменился, удержав позиции чуть ниже 60,7 рубля. Сегодня в ходе сессии рубль попытается продолжить восходящую динамику. Этому способствует восстановление цен на нефть и старт подготовки экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 августа. В результате на старте торгов пара доллар/рубль удержит позиции в диапазоне 60 — 60,7 рубля, в котором консолидируется с начала августа, и в ходе торгов может отступить к его нижней границе.