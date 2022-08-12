Инфляция опустилась к 15%. Шаги ЦБ и доходность облигаций
По итогам июля годовая инфляция (к июлю 2021 года) опустилась до 15,1%. Предыдущее значение — 15,4%, а максимум, поставленный в апреле — 17,8%.
Дефляция продолжается всё лето. Банк России в комбинации параллельного снижения и цен, и экономики уже заметно снизил и ключевую ставку, с 20% до 8%.
Последний раз мы видели инфляцию вблизи 15% 7 лет назад, в октябре-ноябре 2015 года. Причем она отчетливо замедлялась в последующие месяцы. Однако тогда ЦБ твердо держал базовую ставку на 11%. Экономику тоже нужно было восстанавливать после санкционного удара. Но на первый план выходило обеспечение устойчивости рубля. Сегодня риск его обвала кажется гипотетическим.
Так что новые инфляционные данные позволяют Банку России вновь снижать ключевую ставку 16 сентября. Вплоть до 7% и ниже. Однако в отличие от 2015-16 годов облигационные (а может, и депозитные) ставки рискуют оказаться выше базиса, а не ниже, как 7-ю годами ранее.
В конце концов, почему-то же корректируются вверх доходности ОФЗ, да и всего облигационного рынка (5-летняя ОФЗ 26232 давала вчера 8,6% годовых к погашению, ее цена снизилась на 0,5% от номинала с ценового максимума 22 июля). Чего не должно бы происходить в ожидании понижения ставок. Сказывается слишком глубокое проседание экономики, а вместе с ним обострившиеся кредитные риски.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20220812/837771274.html