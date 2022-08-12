На прошедшей неделе основным фактором для мировых рынков стала публикация статистики по инфляции в США. В преддверии этого события, в начале недели рынки консолидировались, ожидая данных как стимула к пересмотру экономических ожиданий. Статистика по инфляции в США оказалась лучше ожиданий, показав замедление роста потребительских цен в июле до 8,5% г/г, против 9,1% г/г в июне. Также позитивным фактором стала статистика по индексу цен производителей, которая показала замедление проминфляции до 9,8% г/г против 11,3% г/г в июне и консенсус-прогноза на июль в 10,4% г/г, что дает надежду на дальнейшее замедление потребинфляции в ближайшие месяцы. В результате, инвесторы пересмотрели ожидания относительно траектории ставок в американской экономике в сторону более медленного их подъема. Так для сентябрьского заседания ФРС США рынками уже может рассматриваться как основной сценарий подъем ставки на 50 б.п., против подъема на 75 б.п., ожидавшегося ранее.

Теперь инвесторы будут ожидать подтверждения стабильности замедления инфляции в США, которым могут стать августовские данные по индексу потребительских цен, которые будут опубликованы в сентябре. Плюс к этому в сентябре состоится очередное заседание ФРС США. Шаг подъема ставки и оценка регулятором тенденций в инфляции станут определяющими факторами для результатов первого месяца осени.

Пока же возможность более низких ставок в американской экономике ведет к снижению рисков глубокой рецессии и ухудшения показателей компаний, что, в свою очередь, способствовало активизации покупок по широкому спектру рисковых активов на мировых рынках. В частности, индекс S&P500 в рамках прошедшей недели смог преодолеть июньские максимумы, установленные чуть ниже 4 180 пунктов, что говорит в пользу возможности продолжения восходящей динамики — замедление инфляции еще какое-то время будет поддерживать спрос на рисковые активы, пока инвесторы не заложат в котировки обновленные ожидания по динамике ставок в Штатах. При этом ближайшим сопротивлением для индекса S&P500 выступает отметка 4 300 пунктов.