На предстоящей неделе инвесторы продолжат пересматривать свои ожидания по динамике ставок ведущих Центробанков. Основное внимание сейчас сосредоточено на будущих действиях ФРС США. Так данные по инфляции в Штатах, вышедшие на прошлой неделе, указали на возможность более мягких монетарных условий, чем рынки закладывали ранее. Теперь инвесторы будут ожидать подтверждения изменившимся оценкам в заявлениях представителей регулятора. В частности, участники торгов будут искать оценки потенциального шага повышения ставки на сентябрьском заседании. На прошлой неделе на данных по инфляции ожидания рынков сместились в сторону повышения ставки на 50 б.п. против 75 б.п., ожидавшихся до публикации статистики по инфляции. Подтверждение обновленных прогнозов будет способствовать активизации покупок по широкому спектру рисковых активов, что позволит мировым рынкам продолжить коррекционное восстановление.

Среди макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников торгов, на неделе выделим выход данных по инфляции в Великобритании и Еврозоне, которые могут заставить инвесторов пересмотреть ожидания по динамике ставок Банка Англии и ЕЦБ. Также инвесторы обратят внимание на выход статистики по розничным продажам в США и Великобритании, индекса экономических настроений в Германии и индекса производственной активности в Штатах от ФРБ Филадельфии. Плюс к этому будет опубликован блок статистики по рынку жилья США.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии большинство площадок демонстрирует восходящую динамику, прибавляя в пределах 1,1%. Из ведущих рынков отметим преобладание продаж в Китае, где на фоне слабых данных по промпроизводству за июль индекс Shanghai Composite теряет символические 0,03%. Фьючерсы на основные американские индексы корректируются после сильного роста в пятницу, снижаясь на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 1%, торгуясь в районе 97,2 доллара за баррель.

В пятницу индекс Мосбиржи подтянулся на 0,7%, закончив неделю в районе 2 147 пунктов. Сегодня на старте торгов продажи в российских акциях могут возобладать, чему поспособствует ухудшение ситуации в ценах на нефть. В результате индекс Мосбиржи в начале дня может отступить в диапазон 2 120 — 2 140 пунктов. В дальнейшем ожидаем попыток нашего рынка перейти к росту и скомпенсировать утренние потери. Отметим, что индекс Мосбиржи продолжает находиться "на распутье", двигаясь в коридоре 2 020 — 2 200 пунктов, выход за границы которого может указать направление дальнейшего среднесрочного движения.

На валютной секции Московской биржи по итогам пятницы рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии доллар снизился на 0,1%, отступив до 60,6 рубля, евро потерял 0,5%, закончив неделю в районе 62,3 рубля, юань смог удержать позиции вблизи 9 рублей, потеряв 0,3%. В рамках сегодняшней сессии ожидаем попыток рубля продолжить укрепление, чему будет способствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, пик которых приходится на 25 августа. Так, пара доллар/рубль в ходе торгов может протестировать нижнюю границу диапазона 60 — 60,7 рубля, в котором провела последние две недели. Выход из сложившейся консолидации вниз будет сигнализировать о росте вероятности отступления американской валюты в район июльских минимумов, установленных чуть ниже 55 рублей. В этом случае ближайшей поддержкой для доллара выступит отметка 58,5 рубля.