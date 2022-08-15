Американские индексы завершили предыдущую неделю ростом на фоне замедления инфляции в США: СPI по итогам июля замедлился до 8,5% г/г против 9,1% месяцем ранее. Инвесторы ожидают прохождения пика инфляции в США и ее замедления до 4% к концу года, что выступит фактором меньшего ужесточения монетарной политики. Однако в структуре инфляции замедление наблюдалось лишь в замедлении роста расходов на топливо и прочих commodities, в то время как устойчивые компоненты, такие как арендная плата, услуги продолжили рост. Данный факт вызывает определенный скептицизм в части замедления инфляции вкупе с сильным рынком труда: уровень безработицы в США находится на исторических минимумах (3,5%) что стимулирует компании повышать уровень заработных плат.

В пятницу Палата Представителей положительно проголосовала за принятие законопроекта Inflation Reduction Act направленного на снижение инфляции за счет финансирования альтернативной энергетики, снижения цен на медикаменты и пр. Финансирование данных инициатив будет за счет роста налоговой нагрузки крупных компаний (минимальная налоговая ставка 15%), включая налоги на buyback (1%). Влияние на индекс S&P500 незначительное, только 50 компаний входящих в индекс имеют ставку ниже 15%. Напомним, Сенат также проголосовал за принятие законопроекта, таким образом Inflation Reduction Act будет направлен президенту на подпись.

На этой неделе будут опубликованы протоколы заседания ФРС, которые могут повлиять на ожидания инвесторов в части ужесточения монетарной политики. Среди важной макроэкономической статистики будут опубликованы: объем розничных продаж, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, продажи на вторичном рынке жилья.

Несколько китайских компаний (China Life Insurance Co., PetroChina Co., China Petroleum & Chemical Corp.) объявили в пятницу (12.08) о намерении провести делистинг с американских бирж.

На наш взгляд, это умеренно негативное событие. Компании объявили о намерении делистинга, так как не видят перспектив достижения договоренности между американской и китайской сторонами по всем вопросам проведения аудита китайских компаний, торгующихся на американских биржах (по данным Bloomberg). В настоящий момент не было информации об изменении требований SEC (комиссии по ценным бумагам США) по правилам листинга иностранных компаний и, согласно действующему требованию, делистинг должен быть проведен в 2024 году в случае невыполнения требований SEC.

Ранее отдельные китайские компании (Alibaba, JD.com, Baidu) уже объявляли о проведении первичного листинга на Гонконге, что может являться индикатором подготовки к потенциальному делистингу (на этой неделе компания Alibaba уже получила одобрение на первичный листинг акций в Гонконге).