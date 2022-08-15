Рубль после позитивного открытия резко подешевел и продолжил сдавать позиции, обновив двухнедельный минимум к доллару. Давление на рубль оказывает стартовавшая сегодня автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях.

На счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Существуют опасение, что часть средств от продажи таких бумаг будет направлена на покупку иностранной валюты. Аналогичный эффект способно вызвать открытие с сегодняшнего дня доступа дружественных нерезидентов к рынку российских облигаций. Правда, сильного воздействия этих событий на рублевые активы не ожидается.

Дополнительным негативом выступает снижение нефти, которой ускорилось после старта российской сессии. Дешевеет и другое сырье, что угрожает лишить рублевые активы фактически единственной защиты от больших геополитических и санкционных рисков. К тому же нарастающее негативное воздействием уже введенных санкций сейчас компенсируется по-прежнему высокими сырьевыми ценами, снижение которых усугубит санкционный эффект.

Российский долговой рынок после трех сессий активного снижения, вызванного опасениями допуска части нерезидентов к торгам облигациями, сегодня восстанавливается. Индекс гособлигаций RGBI отскакивает от трехнедельного минимума, установленного в пятницу.