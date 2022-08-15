События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 августа
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь)
|6,2%
|4,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль)
|-20 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь)
|296 тыс
|253 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|-0,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (июнь)
|3,8%
|3,8%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август)
|-45,8
|-48
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август)
|-53,8
|-52,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-26,3 млрд евро
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (август)
|-51,1
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (июль)
|273,8 тыс
|265 тыс
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (июль)
|1,696 млн
|1,64 млн
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль)
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (июль)
|1,559 млн
|1,54 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль)
|-2%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|6,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,7%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июнь)
|2,35 млрд канад. долл
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (июль)
|4,16%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|-0,2%
|0,3%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|2,156 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|событий не запланировано
https://1prime.ru/experts/20220815/837791635.html