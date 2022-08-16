В понедельник мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, индекс развивающихся рынков MSCI EM по итогам дня снизился на 0,2%, а давление на котировки акций оказывало ухудшение ситуации в экономике Китая. Несмотря на это, инвесторы на развитых рынках продолжили закладывать в котировки акций изменения ожиданий по динамике ставки в США в сторону более мягких монетарных условий, что позволило индексу MSCI World подняться на 0,3%. При этом в Штатах по итогам торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,5% и 0,4% соответственно. На наш взгляд, в ближайшие дни, в отсутствии новостей, способных кардинально повлиять на настроения участников торгов, и несмотря на ожидание более медленного подъема ставок в США, что способствует снижению рисков рецессии в экономике США и ухудшения показателей компаний, есть вероятность активизации продаж на мировых рынках, что, в частности, будет связано с желанием части игроков зафиксировать прибыль по краткосрочным "длинным" позициям в акциях.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как противоречивые. Так, ведущие азиатские площадки прибавляют в пределах 0,7%. Исключение составляет рынок Японии, консолидирующийся у уровней вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. Продолжается негативная динамика на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,9%, торгуясь в районе 94,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию индексов экономических настроений в Германии и Еврозоне, а также данных по количеству выданных разрешений на строительство в США.

В понедельник индекс Мосбиржи вырос на 0,8%, поднявшись до 2 165 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем коррекционного снижения наших акций, давление на которые будет оказывать динамика цен на нефть. В результате, индекс Мосбиржи в начале сессии отступит ниже 2 160 пунктов. Однако в дальнейшем возможна активизация покупок, что позволит российскому рынку отыграть утренний потери и попытаться продолжить движение в сторону ближайшего сопротивления, расположенного на отметке 2 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам понедельника рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Основной рост пришелся на доллар, который в ходе сессии прибавил 1%, поднявшись до 61,2 рубля. Евро и юань подтянулись на 0,1% и 0,4%, закончив торги в районе 62,4 и 9,03 рубля соответственно. Отметим, что более активному росту доллар могло поспособствовать сразу два фактора. Первым из них стало сильное укрепление американской валюты на международном валютном рынке. Плюс к этому, при выходе пары доллар/рубль из двухнедельной консолидации в диапазоне 60 — 60,7 рубля, сработали "стопы" по "коротким" позициям в американской валюте, что также стимулировало ее подъем. Сегодня ожидаем перехода рубля к восстановлению. Несмотря на негативную динамику в ценах на нефть, покупки в национальной валюте могут возобладать за счет роста спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. В результате, доллар в ходе сессии может вернуться в рамки двухнедельной консолидации. Если же американской валюте удастся закрепиться над верхней границей данного коридора, с технической точки зрения вырастут риски выхода доллара в диапазон 62 — 64 рубля.