Наблюдается медленное ослабление рубля
После негативного старта рубль подорожал, торгуясь сейчас в небольшом плюсе к бивалютной корзине. К азиатским валютам рубль также умеренно укрепляется за счет снижения пары CNY/RUB на фоне ослабления китайского юаня на мировом рынке, где доллар возобновил рост к большинству валют.
Таким образом, рубль продолжает в основном отыгрывать по отношению к другим валютам динамику международного рынка. Волатильность рубля остается пониженной, что является нормой для любой валюты, чтобы нормально выполнять одну из основных своих денежных функций — быть средством платежа.
С другой стороны, рубль постепенно увеличивает угол наклона диапазона, в котором он консолидировался с начала августа, то есть наблюдается медленное ослабление рубля. Вероятно, оно отражает постепенное наращивание импорта, а также вывод иностранной валюты из страны за счет смягчения ограничений.
Российский долговой рынок продолжает восстанавливаться. Индекс гособлигаций RGBI возвращает позиции, утраченные в предыдущие несколько недель после достижения максимальных с начала января уровней.
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