Во вторник мировые рынки смогли продолжить восходящую динамику. Улучшение ожиданий инвесторов относительно будущих монетарных условий, изменившиеся на фоне замедления инфляции в США, продолжили оказывать поддержку рисковым активам, способствуя их росту. При этом среди развитых рынков основной подъем пришелся на европейские площадки, где индексы в ходе всей сессии держались в «плюсе» и по итогам торгов прибавили в пределах 0,7%. В Штатах на старте торгов наметилось снижение, вызванное желанием части инвесторов зафиксировать прибыль по спекулятивным «длинным» позициям, однако к концу сессии американские площадки смогли скомпенсировать утреннее снижение и выйти на положительную территорию. В результате индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,7% и 0,2% соответственно. Негативную динамику продемонстрировали высокотехнологичные сектора, а индекс NASDAQ Composite потерял по итогам торгов 0,2%. Отметим, что индекс S&P500 вышел к сопротивлению, расположенному на отметке 4 300 пунктов. Закрепление выше данного уровня позволит ему создать плацдарм для дальнейшего роста. В случае же возвращения под это значение, инвесторы могут перейти к активной фиксации прибыли по длинным позициям, что приведет к коррекционному снижению.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,1%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, теряющий 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней предыдущего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку восстановления, прибавляя 0,9% и торгуясь в районе 93,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию данных по индексу потребительских цен в Великобритании, которые могут изменить оценки инвесторов дальнейших шагов Банка Англии в свете денежно-кредитной политики, и статистику по розничным продажам в США.

Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 2%, поднявшись до 2 208 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем удержания российским рынком позиции выше отметки 2 200 пунктов. При этом в ходе сессии, в случае сохранения спроса на российские акции, индекс Мосбиржи может попытаться преодолеть максимумы конца июля, установленные в районе 2 220 пунктов. В случае если нашему рынку удастся выйти выше данной отметки, это подтвердит пробой уровня 2 200 пунктов и будет говорить в пользу возможности продолжения роста с целями восстановления в районе 2 350 пунктов.

По итогам вторника рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар потерял 0,5%, отступив до 60,9 рубля, евро снизился на 0,4% до 62,1 рубля, юаня вновь ушел ниже 9 рублей, потеряв порядка 0,7%. Сегодня в ходе сессии национальная валюта может продолжить тенденцию к восстановлению на фоне поддержки со стороны экспортеров, которые предъявляют спрос на рублевую ликвидность в преддверии налоговых выплат, пик которых приходится на 25 августа. При этом в случае возвращения пары доллар/рубль в диапазон 60 — 60,7 рубля, в котором она провела первых две недели августа, продажи могут усилиться за счет закрытия спекулятивных длинных позиций в американской валюте. В случае же ухода под нижнюю границу данного коридора, целью снижения доллара может стать район 55 рублей.