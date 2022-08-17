Индекс МосБиржи пробился вверх, но не собрал оваций
Поведенческий консерватизм вновь доказал свою состоятельность и предсказательную силу. За последние 7 дней индекс МосБиржи вырос на 3%. От минимума, куда рынок упал на пару сессий раньше — на 7%.
И вчера он без сопротивления пробил вверх линию нисходящего тренда, которую я для себя нарисовал. Видимо, поскольку линия воображаемая, ее пробой не сопровождался восторгами участников рынка. Для меня это аргумент в пользу продолжения повышения.
Что еще в пользу? Если не высасывать из пальца факты новостной повестки, примерно ничего. Разве вспомним рост глобального рынка акций, которого тоже, конечно, мало кто ждал. И который, видимо, не окончен. Но для продолжения роста у нас новостей и не нужно.
Из плохого, действительно плохого, что обязательно и, видимо, в скором времени ограничит или откинет рост нашего рынка в будущем, нефть. Ее падение проходит в обстановке стоического спокойствия аналитического сообщества. Психологическая логика, обратная отечественному рынку акций.
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