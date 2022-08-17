Вслед за позитивным стартом рубль сдал позиции, но вскоре перешел к активному укреплению. Доллар установил минимум текущей недели вблизи отметки 60,2 руб., новый недельный минимум евро составил 61 руб.

При этом ситуация на мировых рынках после нашего открытия быстро ухудшается: фондовые площадки активно снижаются, нефтяные цены просели, в очередной раз обновив полугодовые минимумы. Однако поддержку рублю оказывает приближение налогового периода, стартующего на следующей неделе. На этом фоне экспортеры могут заранее увеличить продажу иностранной валюты.

Тем не менее внешняя обстановка несет в себе риски более глубокого снижения биржевых активов, что способно оказать давление и на рубль. Особенно если сырьевые товары продолжат быстро дешеветь, лишая нас защиты со стороны стабильно высокой экспортной выручки.

Российский долговой рынок сохраняет восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI повышается третью сессию подряд, постепенно отыгрывая просадку предыдущих недель.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных котировок и рублевых активов способны данные Минэнерго США по запасам и добыче нефти (17:30 МСК). Ночная статистика Американского института нефти показала снижение запасов нефти, которое немного превысило прогноз. Если сегодняшние данные окажутся лучше ожиданий, это может ускорить укрепление рубля.