В среду мировые рынки перешли в коррекционное снижение. Активизации продаж поспособствовала макроэкономическая статистика. Высокая инфляция в Великобритании и слабые предварительные данные по ВВП Еврозоны за второй квартал стали лишь поводом для фиксации прибыли по длинным позициям на рынках акций. При этом основное давление пришлось именно на европейские площадки, которые по итогам дня снизились в пределах 2%. В США к окончанию торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,5% и 0,7% соответственно. Отметим, что в результате данного движения индекс S&P500 отступил ниже 4 300 пунктов. В случае если ему так и не удастся закрепиться выше данной отметки, будет дан сигнал к коррекционному снижению с ближайшей целью в районе 4 100 пунктов.

Сегодня утром на мировых рынках сохраняются коррекционные настроения. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы отступают на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,3%, торгуясь в районе 93,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию данных по инфляции в Еврозоне, которая может оказать влияние на оценку инвесторами дальнейших действий ЕЦБ в свете денежно-кредитной политики, а также статистики по заявкам на пособие по безработице, индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и продажам на вторичном рынке жилья в США.

В среду индекс Мосбиржи снизился на 0,9%, отступив до 2 189 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание продаж в российских бумагах может сохраниться, а основным поводом станет ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на мировых площадках. Отметим, что индексу Мосбиржи пока так и не удалось закрепиться выше 2 200 пунктов, что говорило бы в пользу продолжения восстановления нашего рынка с целью в районе 2 350 пунктов. Более того, отсутствие дальнейшего движения вверх может спровоцировать фиксацию прибыли по длинным позициям, что приведет к коррекционному отступлению нашего рынка в район 2 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам среды рубль вновь укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар потерял 0,3%, закончив день чуть выше 60,7 рубля, евро и юань снизились на 0,7% и 0,8%, отступив до 61,7 и 8,9 рубля соответственно. Сегодня ожидаем продолжения позитивной динамики национальной валюты. Повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров и некоторая стабилизация цен на нефть будут способствовать ее укреплению. При этом вчера в ходе сессии пара доллар/рубль вплотную подходила к отметке 60 рублей, однако в последние полчаса торгов на минимальных объемах отыграла большую часть потерь и смогла подняться над верхней границей диапазона консолидации 60 — 60,7 рубля, в которой провела первую половину августа. На наш взгляд, сегодня американская валюта вернется в этот диапазон и протестирует его нижнюю границу, пробой которой может говорить в пользу дальнейшего снижения доллара с целями в районе минимумов второй половины июля, установленных чуть ниже 55 рублей.