Российская валюта уже третью неделю держится у отметки в 60,75 рублей за доллар, и подобная стабильность после рекордной волатильности еще пару месяцев назад вызывает вопросы. Во многом текущее положение рубля обусловлено положением на глобальных рынках валют. После того, как в июле прошли заседания центральных банков крупнейших мировых экономик и вышли все необходимые макроэкономические данные, вроде уровня безработицы и инфляции, мировые рынки "замерли", ожидая "переломного момента". Так, ФРС после очередного агрессивного ужесточения ДКП и поднятия ставки на 75 б. п. в июле сейчас может склоняться к повышению на 50 б.п. в сентябре из-за растущих опасений рецессии в США, даже несмотря на ястребиные заявления чиновников о том, что с "инфляцией нужно сражаться, пока та не опустится до целевых 2%".

Никаких кардинальных изменений за последние 3 недели не было ни на мировых рынках, ни в ходе конфликта на Украине. В целом, именно геополитика остается важнейшим фактором влияния на мировые рынки в целом и на рубль в частности, а российско-украинский конфликт затягивается, существенных событий с конца июля также не происходило. Тем временем «энергетическая война» продолжается с переменным успехом, так как некоторые страны (Литва и Япония) возобновили поставки российских энергоресурсов, а Европа продолжает накапливать газовые резервы, однако опять же критически важных изменений на этом поприще за последние 2-3 недели не было.

Тем временем вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что объем ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта с мая по август достиг $6,5 млрд. Все же это крайне малая цифра, составляющая менее чем 4% от общего импорта в РФ до 24 февраля. Ранее можно было предположить, что именно серый импорт сможет немного сбалансировать искривлённый торговый баланс, который и стал главной причиной бесконтрольного укрепления рубля. Однако объемы параллельного импорта слишком малы, чтобы оказывать серьёзное влияние на курс рубля — в частности, помочь его ослаблению.

В целом, можно сказать, что сейчас аналитики и инвесторы заняли выжидающую позицию: сказывается усталость от негатива и отсутствие ярких переломных событий на рынках. Поэтому можно предположить, что лишь в сентябре российская валюта продолжит ослабевать и будет находиться ближе к 62,5 рубля за доллар. Позднее можно ожидать дальнейшего ослабления до 65 рублей за доллар. Однако на данный момент уставшие рынки скорее будут продолжать консолидироваться еще пару недель при сохранении текущих условий.