Рубль в четверг после кратковременной просадки устремился вверх, обновив двухнедельный максимум. Доллар достиг 59,4 руб., евро — 60,15 руб. Восходящей динамике рубля способствует быстрое улучшение внешнего фона, начавшееся после нашего открытия. Ключевым фактором укрепления российской валюты выступает подорожание сырья.

Китайский юань несет к рублю не столь серьезные, как доллар, потери. Гонконгский доллар также выглядит относительно лучше американской валюты.

Дополнительным фактором укрепления рубля выступает приближение налогового периода, который стартует на следующей неделе. Экспортеры могут заранее продавать иностранную валюту, что способствует снижению ее котировок к рублю. На этом фоне доллар может в ближайшие сессии или в начале следующей недели проверить на прочность сильную поддержку, находящуюся в районе 59 руб.

Российский долговой рынок продолжает восстанавливаться. Индекс гособлигаций RGBI повышается четвертую сессию подряд, обновив недельный максимум.