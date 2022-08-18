Ценовой рост нефти помогает рублю укрепляться
Рубль в четверг после кратковременной просадки устремился вверх, обновив двухнедельный максимум. Доллар достиг 59,4 руб., евро — 60,15 руб. Восходящей динамике рубля способствует быстрое улучшение внешнего фона, начавшееся после нашего открытия. Ключевым фактором укрепления российской валюты выступает подорожание сырья.
Китайский юань несет к рублю не столь серьезные, как доллар, потери. Гонконгский доллар также выглядит относительно лучше американской валюты.
Дополнительным фактором укрепления рубля выступает приближение налогового периода, который стартует на следующей неделе. Экспортеры могут заранее продавать иностранную валюту, что способствует снижению ее котировок к рублю. На этом фоне доллар может в ближайшие сессии или в начале следующей недели проверить на прочность сильную поддержку, находящуюся в районе 59 руб.
Российский долговой рынок продолжает восстанавливаться. Индекс гособлигаций RGBI повышается четвертую сессию подряд, обновив недельный максимум.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20220818/837824431.html