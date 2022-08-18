По итогам второго квартала 2022 года чистый приток средств в ПИФ составил рекордные 358,6 млрд руб. Об этом свидетельствует опубликованная на этой неделе статистика ЦБ.

Приток был в основном обеспечен за счёт привлечения активов в ЗПИФ, объем которого по итогам квартала составил 415 млрд руб., в то время как чистый приток в закрытые фонды за этот период увеличился до 380 млрд руб. Только за второй квартал чистый приток средств в ЗПИФ превысил 60% от чистого притока за весь 2021 год.

Хотя количество ЗПИФ за второй квартал увеличилось до 1618, около 90% притока средств пришлось всего на 11 фондов, для 4 из которых объект инвестирования определен как «недвижимость» или в названии есть слова «девелопмент» или «аренда». При этом более половины притока средств в ЗПИФ обеспечил всего один фонд, предназначенный для квалифицированных инвесторов и сформированный в мае 2022 года.

В фондах ОПИФ и БПИФ во втором квартале, наоборот, наблюдался отток средств. Чистый отток из ОПИФ по итогам квартала составил 18,3 млрд руб., для БПИФ был зафиксирован чистый отток в 4,3 млрд руб. Если посмотреть на структуру притоков/оттоков ОПИФ и БПИФ за первое полугодие 2022 года, то наибольший отток наблюдался в фондах, ориентированных на российские облигации, а также в сбалансированных фондах, в то время как фонды с ориентацией на российские акции, а также зарубежные облигации по итогам полугодия продемонстрировали приток средств.

Оттоки из БПИФ и ОПИФ могли быть вызваны снижением стоимости паев — средневзвешенная доходность в целом по ОПИФ во втором квартале составила —31,8%, в то время как БПИФ показали более существенное снижение, их доходность во втором квартале опустилась до —49%. По итогам первого полугодия средняя доходность для ОПИФ и БПИФ оказалась положительной только для фондов, ориентированных на российские облигации.

Еще одной причиной оттока средств могли послужить все еще привлекательные ставки по депозитам — в первой декаде апреля средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках составляла 16,58%, а ее усредненное значение в апреле превышало 14,5%. К настоящему моменту роль этого фактора снизилась. На фоне снижения ключевой ставки до 8% в июле средняя максимальная ставка по депозитам опустилась в первой декаде августа до 6,83%. В этой связи средства тех, у кого заканчиваются сроки депозитов, открытых весной под высокие ставки, могут, наоборот, частично обеспечить приток средств в фонды и на фондовый рынок в целом.

Неопределенность, связанная с иностранными активами, и их частичная блокировка также могли оказать влияние на решения инвесторов о выводе средств из фондов, ориентированных на зарубежные бумаги, поскольку роль инфраструктурных рисков, оценить которые сложно, значительно возросла. По данным ЦБ, доля иностранных ценных бумаг в структуре активов ПИФ по итогам второго квартала 2022 года снизилась до 3,2% по сравнению с 7,6% на конец 2021 года. В связи с блокировкой части активов данные по СЧА, которые публикует ЦБ, могут быть не в полной мере сопоставимы с оценками 2021 года. Тем не менее, с учетом этой оговорки, общая СЧА для всех типов фондов во втором квартале составила порядка 6,72 трлн руб., в то время как на конец 2021 года совокупная СЧА превышала 7,1 трлн руб. Доля ЗПИФ в совокупной СЧА для всех фондов выросла с 87,8% на конец 2021 года до 89,5% по итогам второго квартала 2022 года. При этом 83,4% совокупной СЧА приходится на ЗПИФ для квалифицированных инвесторов.

Если говорить о доходности ЗПИФ, то, поскольку возможных объектов инвестирования в таких фондах гораздо больше, разброс доходностей также более широкий. По данным ЦБ, максимальную средневзвешенную доходность среди ЗПИФ во втором квартале показали кредитные фонды (20,2%), в то время как фонды рыночных финансовых инструментов закончили квартал в глубоком минусе (-94,8%). При этом единственными фондами, которые показали положительную доходность как в первом, так и во втором кварталах, стали фонды недвижимости.

Хотя более высокая доходность ЗПИФ часто сопряжена с низким уровнем ликвидности, в текущих условиях их роль для обеспечения диверсификации портфеля на фоне возросших рисков вложения в иностранные активы может возрасти.