В четверг 18 августа обороты торгов юанем в моменте превысили торги долларом, следует из данных Московской бирже.

Основной тенденцией на российском валютном рынке в настоящее время является быстрое снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли рубля и валют дружественных стран, в первую очередь юаня.

Доверие к доллару и евро было подорвано после ареста валютных резервов России и введения масштабных санкций, в том числе на валютные активы компаний, банков и физлиц.

После того, как Евросоюз в июне наложил санкции на НРД, возникли существенные риски введения санкций на НКЦ (биржевую торговлю валютами). В результате участники рынка стали ещё больше сокращать работу с недружественными валютами и переходить на юани и другие дружественные валюты.

Мы видим, что спрос на юани возрастает не только со стороны импортеров, но также российские компании и граждане переводят свои сбережения в юань, гонконгский доллар и другие дружественные валюты без санкционных рисков.

Оборот торговли юанем на валютном рынке Московской биржи к июлю вырос в 28 раз по сравнению с началом года, до 970 млрд руб. (в июле — 970 млрд руб., в январе — 35 млрд руб.).

Ожидаем, что в ближайшие месяцы объемы торгов дружественными валютами продолжат быстро увеличиваться по мере перестройки торговых и финансовых потоков с Запада на Восток. Этому также будет способствовать Минфин, который собирается использовать дружественные валюты для валютных интервенций в рамках бюджетного правила.

Считаем, что набор инструментов для инвестирования в активы, которые номинированы в дружественных валютах, будет в ближайшие месяцы быстро расширяться (депозиты, облигации, акции, фонды). Так вслед РУСАЛом, который первым разместил локальные еврооблигации в юанях, Полюс готовит выпуск бондов в юанях.

Полагаем, что к концу квартала юань обгонит по оборотам евро, а к концу года — доллар.