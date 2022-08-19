К концу квартала юань обгонит по оборотам евро, а к концу года доллар
В четверг 18 августа обороты торгов юанем в моменте превысили торги долларом, следует из данных Московской бирже.
Основной тенденцией на российском валютном рынке в настоящее время является быстрое снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли рубля и валют дружественных стран, в первую очередь юаня.
Доверие к доллару и евро было подорвано после ареста валютных резервов России и введения масштабных санкций, в том числе на валютные активы компаний, банков и физлиц.
После того, как Евросоюз в июне наложил санкции на НРД, возникли существенные риски введения санкций на НКЦ (биржевую торговлю валютами). В результате участники рынка стали ещё больше сокращать работу с недружественными валютами и переходить на юани и другие дружественные валюты.
Мы видим, что спрос на юани возрастает не только со стороны импортеров, но также российские компании и граждане переводят свои сбережения в юань, гонконгский доллар и другие дружественные валюты без санкционных рисков.
Оборот торговли юанем на валютном рынке Московской биржи к июлю вырос в 28 раз по сравнению с началом года, до 970 млрд руб. (в июле — 970 млрд руб., в январе — 35 млрд руб.).
Ожидаем, что в ближайшие месяцы объемы торгов дружественными валютами продолжат быстро увеличиваться по мере перестройки торговых и финансовых потоков с Запада на Восток. Этому также будет способствовать Минфин, который собирается использовать дружественные валюты для валютных интервенций в рамках бюджетного правила.
Считаем, что набор инструментов для инвестирования в активы, которые номинированы в дружественных валютах, будет в ближайшие месяцы быстро расширяться (депозиты, облигации, акции, фонды). Так вслед РУСАЛом, который первым разместил локальные еврооблигации в юанях, Полюс готовит выпуск бондов в юанях.
Полагаем, что к концу квартала юань обгонит по оборотам евро, а к концу года — доллар.
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