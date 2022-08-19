Рубль с открытия продолжил активно укрепляться, обновляя трехнедельные вершины. Доллар на старте сессии даже падал на 57,7 руб., но быстро вернулся к более рыночным котировкам. Вероятно, данная просадка была вызвана недостаточной ликвидностью самого начала торгов, когда крупные заявки по нерыночным ценам приводят к сильным движения котировок. Евро впервые с конца июля опустился к 58,6 руб.

Китайский юань несет более серьезные, чем доллар, потери на фоне роста американской валюты на мировом рынке. Вчера юаню по оборотам не удалось обогнать доллар по итогам торгов, но сегодня их показатели вновь сопоставимы.

Мировые рынки еще утром перешли к активному снижению, нефтяные цены также возобновили нисходящую динамику. Негативом выступает усиление опасений, что инфляция в крупных экономиках останется на высоком уровне. Это само по себе оказывает давление на экономический рост. К тому же для борьбы с инфляционным всплеском центробанки должны быстрее ужесточать монетарную политику, что лишь усугубляет негативные тенденции в экономике. Этим настроениям способствовали и данные о производственной инфляции в Германии, которая значительно превысила прогноз.

Несмотря на это рубль продолжает укрепляться, получая поддержку от приближения пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на следующую неделю. Поэтому многие из них могут заранее продавать иностранную валюту.

Российский долговой рынок возобновил нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI вчера развернулся вниз от недельного максимума и сегодня ускорил снижение.