Прошедшая неделя на мировых площадках прошла достаточно спокойно, начавшись ростом и закончившись активизацией продаж и переходом в коррекционное снижение. В ее первой половине рынки продолжили отыгрывать позитивные данные по инфляции в США, вышедшие 10 августа. Замедление инфляции дало повод инвесторам пересмотреть ожидания относительно динамики ставки в США. Появилась надежда, что ФРС в дальнейшем будет не так активно поднимать ставку для борьбы с инфляцией, что создало предпосылки для ожидания более мягких монетарных условий, относительно предыдущих прогнозов. В результате, снизились риски рецессии и ухудшения показателей компаний, что способствовало активизации покупок. В сложившихся обстоятельствах мировые рынки продолжили восходящую динамику. В частности, индекс S&P500 поднялся в район сопротивления, расположенного на уровне 4 300 пунктов. Однако закрепиться выше данной отметки, что дало бы сигнал к дальнейшему росту, ему так и не удалось.

С середины недели настроения на мировых рынках начали ухудшаться. Инвесторы ожидали сигнала для начала фиксации прибыли по длинным позициям на рынках акций и им стала макроэкономическая статистика из Европы. Высокая инфляция в Великобритании и слабые предварительные данные по ВВП Еврозоны за второй квартал привели к снижению аппетита к рисковым активам и стали поводом к активизации продаж. Дополнительное давление на рынке оказали выступления представителей американского регулятора, некоторые из которых, несмотря на замедление инфляции, указывали на необходимость дальнейшего активного подъема ставки, ориентируя инвесторов на возможность ее роста на сентябрьском заседании на 75 б.п., при том, что инвесторы на фоне замедления инфляции начали закладывать в котировки возможность подъема лишь на 50 б.п. В результате, в конце недели мировые рынки скомпенсировали часть роста, продемонстрированного в первые дни. Отметим, что откат индекса S&P500 от сопротивления на уровне 4 300 пунктов может говорить в пользу сохранения коррекционных настроений в ближайшие сессии, а ближайшей целью негативной динамики в случае развития данного сценария может стать отметка 4 100 пунктов.