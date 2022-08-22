Краткосрочные перспективы российского фондового рынка смотрятся положительными и за счет технических сигналов, и на фоне отсутствия ярко выраженного внутреннего негатива. Продажи в одних инструментах компенсируются покупкой других, что свойственно совершенно здоровой торговой тенденции.



У российского рынка есть отдельные корпоративные истории, на которые инвесторы могут опереться в покупках. Это, прежде всего, акции TCS и "ФосАгро". В бумагах МТС и "Магнита" есть теоретические основания для повышения, но разыграет ли их рынок — пока неясно. С технической точки зрения, индекс МосБиржи остается внутри диапазона 2100-2400 пунктов. Нижней границе коридора сейчас ничто не угрожает: рынок встал стабильно выше. Но для движения вверх необходимо закрепиться над 2200 пунктами, и вот с этим пока есть проблемы.



В перспективе недели указанные рамки движения по рублевому индикатору в диапазоне 2100-2400 пунктов сохраняются актуальными. Особого внимания заслуживает область вокруг 2200 п. — легкость, с которой ее могут пройти "быки", обусловит дальнейшее развитие восходящего импульса. Объем торгов могут оказаться средними — порядка 30 млрд рублей в сутки, — из-за сокращения деловой активности в период отпусков. Для индекса РТС сохраняется локальный восходящий тренд с вероятной целью на 1205 пунктов. Возможный диапазон колебаний — 1095-1200 пунктов.



Сектор нефти смотрится смешанно. Здесь по-прежнему просматривается неуверенность участников рынка относительно будущего спроса на энергоносители из-за всеобщей рецессии в мире. Кроме того, фактор сильного доллара США оказывает выраженное давление на котировки. В результате баррель Brent в понедельник снижается к $95,70 (-1%), "бочка" WTI падает к $89,50 (-1%).



Перспективы здесь неоднозначные. При этом глобальная позиция крупных инвесторов, по данным CFTC, больше тяготеет к продажам, чем к покупкам. Баррель Brent проведет ближайшие дни в пределах $93-97.



По оценкам BitRiver, рубль сегодня выглядит сильным и прочным. Сейчас на внутреннем рынке отчетливо заметен спрос на рубли в рамках проходящего налогового периода. До 25 августа компании и предприятия должны уплатить НДС, акцизы и НДПИ. Для этого экспортеры реализуют валютную выручку и приобретают рубли. Этот навес продавцов валюты и оказывает столь существенное влияние на курс рубля. Как только внутренние движения подойдут к завершению — это случится, вероятно, во вторник, — курсы валют начнут выравниваться.



Доллар США может двигаться в ближайшие дни в коридоре 58,50-60,00 руб., евро — в рамках 59,00-60,50 руб.