На предстоящей неделе основное внимание рынков будет сосредоточено на выступлениях представителей ведущих регуляторов. В их словах инвесторы будут искать указания на возможные дальнейшие шаги в рамках денежно-кредитной политики. В частности, в словах представителей ФРС США, включая председателя регулятора Дж. Пауэлла, важными факторами станут оценки замедления инфляции в Штатах и указания на шаг подъема ставки на сентябрьском заседании. Так, на прошлой неделе представители ФРС указывали на возможность повышения ставки в сентябре на 75 б.п., несмотря на замедление инфляции, что способствовало активизации продаж на мировых рынках и их переходу в коррекционное снижение. Подтверждение такого шага регулятора в сентябре может привести к сохранению давления на рынки и способствовать их дальнейшей негативной динамике.

Важным фактором на предстоящей неделе станет блок макроэкономической статистики. Так, инвесторы обратят внимание на данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Статистика покажет динамику настроения бизнеса в условиях ужесточения ДКП в развитых экономиках, что может оказать существенное влияние на спрос инвесторов на рисковые активы. Плюс к этому, влияние на рыночные настроения могут оказать пересмотры ВВП Германии и США за второй квартал, а также статистика по заказам на товары длительного пользования, расходам на личное потребление и блок данных по рынку жилья в Штатах.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 1,3%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 1,3%, торгуясь в районе 95,5 доллара за баррель.

В пятницу индекс Мосбиржи прибавил символические 0,04%, закончив неделю в районе 2 195 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях, чему будет способствовать ухудшение внешнего фона и, в частности, ситуации на рынке энергоносителей. В результате, индекс Мосбиржи отступит от отметки 2 200 пунктов, что может спровоцировать фиксацию прибыли по "длинным" позициям, накопленной в рамках волны роста от минимумов августа.

На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль вновь укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 0,7%, закончив неделю в районе 59,1 рубля, евро потерял 1%, отступив до 59,6 рубля, юань упал на 1,7% до 8,61 рубля. Сегодня ожидаем сохранения тенденции на укрепление национальной валюты. Основным фактором поддержки для рубля продолжит оставаться подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на четверг 25 августа. В результате пара доллар/рубль в ходе сессии может вновь протестировать поддержку на уровне 58,5 рубля. В случае ее пробоя американской валюте будет открыта дорога к минимумам второй половины августа, установленным чуть ниже 55 рублей.