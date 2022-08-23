Рубль на старте сессии резко подешевел, доллар обновил вчерашний максимум, достигнув 60,4 руб. Однако российская валюта быстро восстановилась, выйдя в умеренный плюс благодаря улучшению внешнего фона.

Нефтяные цены после нашего открытия ускорили рост, фондовые площадки выкупили провал, произошедший утром. Восходящий импульс произошел в рамках коррекции волны снижения предыдущей сессии. Тем не менее риски усиления распродаж остаются высокими, поскольку дорожающее сырье угрожает сохранением высокой инфляции. Это не позволит крупнейшим центробанкам замедлить ужесточение монетарной политики. В результате экономические проблемы могут усугубиться.

Несмотря на ожидания скорого возобновления покупок инвалюты в рамках нового бюджетного правила пока поддержку рублю оказывает налоговый период экспортеров, который продлится до конца следующей недели. Эти два фактора почти полностью уравновешивают друг друга, просадки рубля быстро и в значительной степени нивелируются.

Российский долговой рынок продолжает сдавать позиции. Индекс гособлигаций RGBI снижается четвертую сессию подряд, вновь переписав недельный минимум и приблизившись к месячному.