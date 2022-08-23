МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 USD США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    
2:00 AUD Австралия — Выступление главы отдела финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/ Джонатана Кернса    
12:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,94%  
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль) 0,4% 0,2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль) 2,0% 0,6%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) 0,1%  
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль) -8,6% -4,0%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -7,056 млн барр -1,5 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,192 млн барр  
20:00 USD США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот 2,86%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB TCS Group /группа компаний "Тинькофф"/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2022    
  RUB Газпром — СД (предоставление преференций на закупки глубоководных комплексов, произведенных российскими геологическими компаниями, в том числе АО Росгео)    
  RUB Россети Ленэнерго — СД (о ходе реализации инвестпроектов ПАО)    
  RUB Россети Московский регион — СД (о составе комитетов СД ПАО)    
  RUB Россети Центр и Приволжье — СД (утверждение плана работы СД ПАО на 2022-2023 корпоративный год)    
  RUB Селигдар — СД (об утверждении программы биржевых облигаций и проспекта ценных бумаг ПАО)    
  RUB ТрансКонтейнер — СД (корректировка бюджета и инвестпрограммы ПАО на 2022)    