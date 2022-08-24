Во вторник мировые рынки продолжили негативную динамику, но показали лишь умеренное снижение. При этом к опасениям активного подъема ставки в США в сентябре, дополнительным негативным фактором стала публикация предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые частично оказались хуже ожиданий, показывая замедление деловой активности (индексы находятся ниже 50 пунктов). Отдельно выделим провал индекса деловой активности в промышленности Великобритании, снизившегося до 46 пунктов, и индекса деловой активности в сфере услуг США, отступившего до 44 пунктов. На таком фоне в Европе ведущие индексы по итогам дня потеряли в пределах 0,7%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,5% и 0,2% соответственно. Отметим, что, на наш взгляд, более сдержанное снижение во вторник было вызвано желанием части спекулятивно настроенных участников торгов зафиксировать прибыль по «коротким» позициям в акциях. Покупки с их стороны позволили сдержать негативную динамику, однако в ближайшие сессии снижение может быть продолжено на фоне опасения влияния ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центробанками на экономики отдельных стран и регионов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,3%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, прибавляющий 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы отступают на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent после волны роста, продемонстрированной вчера, корректируется, снижаясь на 0,4% и торгуясь в районе 99,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию данных по заказам на товары длительного пользования в США. Также интерес для инвесторов может представлять выход статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, которая окажет влияние на динамику рынка энергоносителей.

Во вторник индекс Мосбиржи смог продолжить восходящую динамику, прибавив 1,4% и поднявшись в районе 2 260 пунктов. Сегодня преобладание покупок в российских акциях может сохраниться на фоне позитивных тенденций на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог выйти в район 100 долларов за баррель. В результате индекс Мосбиржи сможет закрепиться выше отметки 2 260 пунктов, которая выступает локальным сопротивлением, что будет говорить в пользу дальнейшего развития сценария восстановления, целью которого может стать район 2 350 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам вторника рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар прибавил символические 0,03%, закончив день чуть ниже 59,9 рубля, евро и юань подтянулись на 0,2% и 0,1%, поднявшись до 59,6 и 8,72 рубля соответственно. Отметим, что подобную динамику основным мировым валютам удалось продемонстрировать несмотря на улучшение ситуации на рынке энергоносителе и увеличение предложения со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат. На наш взгляд, сегодня данные факторы все же смогут сыграть в пользу рубля, что приведет к его укреплению. Так, в ходе торгов пара доллар/рубль может вновь попытаться протестировать поддержку, расположенную на уровне 58,5 рубля.