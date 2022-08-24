Доллар курсирует вокруг отметки 60 рублей
Рубль на старте сессии подешевел, но после непродолжительной коррекции укрепился, выйдя в умеренный плюс к евро на фоне его снижения на мировом рынке. В паре с долларом рубль вернулся в коридор консолидации, в котором он находился в начале августа: котировки совершают разнонаправленные движения вокруг уровня 60 руб.
Таким образом, у нас сохраняется баланс спроса и предложения. С одной стороны, спрос на иностранную валюту поддерживается ожиданиями возобновления покупок Минфином в рамках бюджетного правила. С другой стороны, продолжается налоговый период, увеличивший предложение со стороны экспортеров.
При этом внешний фон остается достаточно благоприятным: нефтяные цены утром ускорили рост, переписав трехнедельные вершины, но в начале наших торгов просели в рамках коррекции. Рынки акций пытаются развить восходящее движение.
Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен и рублевых активов способны данные Минэнерго США (17:30 МСК) по запасам и добыче нефти. Ночной отчет Американского института нефти показал значительно более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти, что способствовало восходящей динамике нефтяных котировок.
Российский долговой рынок остается в русле устойчивой нисходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI снижается пятую сессию подряд, обновив месячный минимум.
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