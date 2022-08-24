2022-08-24T16:56:23+03:00

2022-08-24T16:56:23+03:00

2022-08-24T16:56:23+03:00

2022

https://1prime.ru/experts/20220824/837877941.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 августа

Мнения аналитиков

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Ожидаемые в четверг, 25 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 4:30 JPY Япония — Выступление члена... ПРАЙМ, 24.08.2022

рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60