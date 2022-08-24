МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Тояки Накамуры    
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 0,2% 0,0%
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (2кв2022) 1,5% 1,5%
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (август) 80,3 79
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (август) 97,7 96
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (август) 88,6 86,8
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 2,933 млн  
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2022) -0,9% -0,8%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2022) 8,9% 8,7%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 250 тыс 253 тыс
16:00 USD США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот 2,73%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.08) 580,6 млрд долл (на 12.08)  
  RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2022    
  RUB М.ВидеоЭльдорадо — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022    
  RUB Белуга Групп — аудированная финансовая отчетность за 1П2022    
  RUB РуссНефть — СД (вопросы созыва и проведения повторного ГОСА)    