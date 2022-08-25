В среду мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, на развивающихся рынках сохранилось преобладание продаж, что вылилось в снижение индекса MSCI EM на 0,5%. При этом развитые рынки смогли перейти к восстановлению, в результате чего индекс MSCI World подтянулся на 0,2%. Отметим, что в Европе ведущие площадки прибавили в пределах 0,4%. Исключением стал рынок Великобритании, потерявший 0,2%. В Штатах индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,3%. Улучшению настроений на развитых рынках могла поспособствовать макроэкономическая статистика из США, которая, в отсутствии других стимулов к направленному движению, улучшила отношение инвесторов к рисковым активам. При этом основным фактором в конце недели станет выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла, которое состоится в пятницу в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, в словах которого инвесторы будут искать указания на дальнейшие действия американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики. В преддверии этого события часть инвесторов возьмет паузу в принятии инвестиционных решений, что может снизить волатильность и объемы торгов на мировых рынках.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,4%, торгуясь в районе 101,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим пересмотры ВВП за второй квартала в Германии и США, а также публикацию индекса делового климата в Германии и данных по заявкам на пособие по безработице в США.

В среду индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, отступив до 2 248 пунктов. Поводом к подобной динамике могло выступить желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях. При этом сегодня покупки на нашем рынке вновь могут возобладать, чему способствует улучшение внешней конъюнктуры и, в частности, закрепление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 100 долларов за баррель. В этом случае индекс Мосбиржи предпримет еще одну попытку пробоя локального сопротивления, расположенного на уровне 2 260 пунктов. В случае преодоления этой отметки подтвердится сценарий дальнейшего восстановления нашего рынка с целями в районе 2 350 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в среду рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии котировки доллара практически не изменились, в результате чего он удержал позиции чуть ниже 59,9 рубля, евро снизился на 0,1%, отступив до 59,5 рубля, юань, напротив, подтянулся на 0,3%, поднявшись до 8,75 рубля. Отметим, что национальной валюте так и не удалось полноценно воспользоваться подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат, который пройдет сегодня, и продемонстрировать уверенное укрепление. Также национальная валюта пока игнорирует существенное восстановление рынка энергоносителей. В результате, пара доллар/рубль продолжает удерживать позиции в районе 60 рублей. Шанс на некоторое укрепление у рубля сохраняется. Так, после сегодняшнего пика налоговых выплат, на следующей неделе пройдет выплата налога на прибыль, что до конца недели может оказывать поддержку рублю. Однако в среднесрочной перспективе все явственнее проступают перспективы ослабления национальной валюты и возможность возвращения пары доллар/рубль к концу года в район 70-75 рублей.