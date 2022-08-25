Открывшись вниз, рубль вновь быстро восстановился, выйдя в умеренный плюс. Доллар опускался к 59,55 руб., после чего начались коррекционный попытки. Рубль продолжает консолидироваться, отражая сбалансированность спроса и предложения на иностранную валюту.

Вероятно, до середины следующей недели рубль останется стабильным благодаря налоговому периоду экспортеров. Затем этот фактор потеряет актуальность, а ожидания скорого начала покупок валюты в рамках нового бюджетного правила могут привести к постепенному ослаблению рубля с первой целью в районе 64 руб. в паре с долларом.

Мировые рынки незадолго до старта российской сессии совершили рывок вверх, реагируя на решение правительства Китая реализовать новый пакет экономических стимулов в размере 1 трлн юаней ($146 млрд) в рамках 19 инициатив, направленных на стабилизацию роста экономики. Правда, после нашего открытия вызванное этой новостью восходящее движение почти полностью нивелировалось. Нефтяные цены стали медленно откатываться от новых трехнедельных вершин.

Несмотря на ухудшение внешнего фона рубль сумел сохранить основные достижения сессии, оставаясь около достигнутых максимумов. Этому способствуют в том числе относительно высокие уровни цен на нефть. К тому же котировки газа в ЕС в очередной раз обновили полугодовой максимум.

Повлиять на дальнейшую динамику всех рынков способен блок статистики по экономике США (15:30 МСК). Если данные окажутся хуже ожиданий, а инфляционные показатели хотя бы совпадут с прогнозом или будут слабее, это способно вызвать новую волну роста, а также серьезную просадку доллара, поскольку увеличится вероятность замедления ужесточения монетарной политики ФРС.

Российский долговой рынок пытается переломить негативную тенденцию предыдущих пяти сессий. Индекс гособлигаций RGBI в четверг открылся вверх и активно повышается в рамках коррекции последней волны снижения.