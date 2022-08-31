По итогам вторника мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, развивающимся рынкам удалось перейти в коррекционный рост, в результате чего индекс MSCI EM смог подтянуться на 0,1%. При этом развитые рынки продолжили негативную динамику, а индекс MSCI World потерял 0,9%. Основным фактором давления на развитые рынки стали выступления представителей ФРС США, которые, также как и председатель регулятора Дж. Пауэлл в конце прошлой недели, указали на необходимость дальнейшего роста ставок для борьбы с инфляцией. В результате стимулом к направленному движению вновь стало ожидание инвесторами более жестких монетарных условий, несущих риски рецессии в экономике США и ухудшения показателей компаний. В сложившихся обстоятельствах инвесторы продолжили сокращать объемы рисковых активов в портфелях, замещая их защитными инструментами. При этом они проигнорировали публикацию данных по индексу потребительского доверия и количеству открытых вакансий на рынке труда, которые оказались лучше ожиданий. На таком фоне в Штатах по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 1% и 1,1% соответственно. Отметим, что благодаря снижению последних сессии индекс S&P500 достиг ближайшую цель в районе 4 100 пунктов и продолжил негативную динамику. В текущий момент основной поддержкой для него служит отметка 3 900 пунктов, от которой возможны попытки перехода к коррекционному росту.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют до 0,5%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, поднимающийся на 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются, прибавляя в пределах 0,7%. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent, после провала во вторник, сегодня корректируется, прибавляя 1,1% и торгуясь чуть ниже 99 долларов за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию статистики по изменению числа безработных в Германии, предварительных данных по инфляции в Еврозоне, а также отчета ADP о занятости в Штатах и данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

Во вторник индекс Мосбиржи продолжил восходящую динамику, прибавив 0,5% и поднявшись до 2 307 пунктов. Сегодня рост российского рынка может продолжиться, а локомотивом для него вновь выступят бумаги Газпрома, на фоне ожидания выплаты компанией промежуточных дивидендов в размере 51,03 рубля, что, относительно уровней вчерашнего закрытия, соответствует дивидендной доходности порядка 25%. В результате, в ходе сессии индекс Мосбиржи сделает еще один шаг к ближайшей цели роста, расположенной на отметке 2 350 пунктов. При этом возможное ухудшение внешнего фона, скорее всего, не окажет существенного влияния на его динамику.

На валютной секции Московской биржи по итогам вторника рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии доллар снизился на 0,8%, уйдя ниже 60 рублей, евро и юань потеряли 0,7% и 0,6%, отступив до 60 и 8,68 рубля соответственно. Отметим, что вчера укрепление национальной валюты происходило несмотря на провал на рынке энергоносителей, где ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 100 долларов за баррель. При этом данный фактор, также как и снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров после прохождения пика налоговых выплат, еще скажется на динамике рубля, способствуя его ослаблению. Так, уже сегодня, на наш взгляд, пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 60-60,7 рубля и сделать существенный шаг к его верхней границе.