Индекс МосБиржи сегодня ждет уверенный рост за счет ралли в акциях Газпрома, по которым внезапно объявили дивиденды за I полугодие 2022 г. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 51,03 руб., что сопоставимо с отмененными в конце июля 52,53 руб. по итогам 2021 г. "Газпром" вновь станет локомотивом рынка

Дивдоходность Газпрома по цене закрытия вторника составляет 25% — рекорд для компании, а значит сегодня положительная переоценка неизбежна. Новость оказалась неожиданной и вышла уже после закрытия основных торгов. Участники не успели ее отыграть. Впрочем бросается в глаза тот факт, что по итогам вторника до объявления новостей акции компании выросли на рекордных за последние недели оборотах на 7,3% до 204 руб.

Важный позитивный момент: 51,03 руб. — это дивиденды только лишь за I полугодие, в котором по словам зампредпрпавления Газпрома Фамила Садыгова прибыль составила 2,5 трлн руб. Он также добавил, что в дальнейшем в компании намерены придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

То есть по итогам II полугодия также можно будет ожидать выплату летом следующего года. Но при этом важно отметить, что дивиденды с высокой вероятностью могут быть ниже 50 руб., учитывая существенное падение экспортных поставок Газпрома.

Какую динамику ждать от акций сегодня? В начале дня возможен скачок акций более чем на 20%, что отчасти также будет связано с закрытием коротких позиций. Полагаю, что оборот торгов по бумагам компании будет выше 50-60% от объемов всего российского рынка акций.

Что касается рисков повторения июньской ситуации, когда на общем собрании акционеров дивиденды не были утверждены, то они рассматриваются как низкие. Этот момент не должен закладываться в котировки. К тому же с автоматической расконвертацией депозитарных расписок ушел риск того, что значительная часть акционеров могла бы столкнуться с заморозкой их дивидендов. Тем не менее все равно после одобрения ВОСА 30 сентября будет еще один локальный импульс роста.

По индексу МосБиржи сегодня ожидается уверенный рост, так как вес Газпрома в нем составляет 10,69%. Если бумаги, например, вырастут на уровень дивдоходности в 25%, то это предполагает чистый дополнительный рост индекса примерно на 2,7%.

В качестве среднесрочных целей роста ранее мы выделяли район 2460-2500 п. Они остаются актуальными. По всей видимости, достижение этих отметок может произойти гораздо быстрее, чем предполагалось.

Рост фьючерсов на индекс МосБиржи на вечерней сессии вторника составил 7,5%. Такой подъем выглядит даже избыточным. Впрочем, значительная часть роста контрактов на индекс — это эффект от вынужденного перекрытия коротких позиций в акциях Газпрома спекулянтами, которые не имели другого инструмента для фиксации рисков от неизбежного гэпа наверх в среду.

Будущий приток дивидендов Газпрома — драйвер для роста рынка. Всего на выплату будет направлено порядка 1,2 трлн руб. Из них государство получит половину, а остальное уйдет на free-float. Однако часть находящихся в свободном обращении бумаг по-прежнему принадлежат недружественным нерезидентам и поступления в их адрес останутся замороженными. Если предположить, что ими контролируется 2/3 всего free-float, то все равно даже с учетом 13% налога поток дополнительной ликвидности составит порядка 175 млрд руб. Можно ожидать, что значительная часть этих средств (более 30-40%) в том или ином виде будет реинвестирована на фондовом рынке. Учитывая низкий уровень ликвидности, подобный поток может оказать очень сильную поддержку всему индексу МосБиржи.