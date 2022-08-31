На старте сессии рубль резко укрепился, но затем быстро сдал позиции. Доллар вплотную приближался к двухнедельной вершине 60,65 руб., однако затем российская валюта отыграла существенную часть дневных потерь.

Вероятно, спекулятивно настроенные игроки, фиксирующие прибыль в Газпроме, который сильно вырос благодаря рекомендации совета директоров выплатить дивиденды, покупают на вырученные от продажи акций рубли иностранную валюту. К тому же в случае утверждения 30 сентября на внеочередном собрании акционеров солидных дивидендных выплат, часть этих средств также будет переведена в валюту.

Дополнительное давление на рубль оказывает сильное снижение нефтяных цен, произошедшее вчера на фоне сообщений иностранных СМИ со ссылкой на источники, что Иран и США достигли соглашения о возобновлении ядерной сделки, о чем будет объявлено в ближайшие две-три недели. Официальных заявлений со стороны Вашингтона или Тегерана не поступало.

Сегодня после умеренного восстановления котировки нефти возобновили снижение, вновь переписав двухнедельные минимумы. На этом фоне важную роль в дальнейшей динамике нефтяных цен и рубля могут сыграть отраслевые данные Минэнерго США (17:30 МСК). Ночная статистика Американского института нефти свидетельствовала о неожиданном увеличении запасов нефти.

Российский долговой рынок возобновил нисходящую динамику. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но вскоре резко снизился, переписав минимум текущей недели.