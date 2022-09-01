Сегодня ждем первых попыток плавного снижения российского рынка
Индекс ММВБ сейчас сильно перегрет с точки зрения технического анализа. Поэтому в скором будущем начнётся серьёзная коррекционное движение вниз к уровню 2200 пунктов.
Сегодня, 1 сентября, ждем первых попыток плавного снижения рынка РФ. С учетом того, что Газпром объявил о выплате дивидендов за 1 полугодие 2022 года, которые составят порядка 20% годовых, на рынке РФ всё же присутствует сантименты, что Газпром не выплатит дивиденды — это способствует локальной коррекции российского рынка.
До заседания акционеров Газпрома, которое состоится 30 сентября, рынок РФ будет находится под относительным давлением. А 30 сентября, когда акционеры с большой вероятностью одобрят дивиденды, то скорее всего, Газпром продолжит своё восходящее движение. Эти факторы необходимо учитывать наперёд.
Поэтому сегодня мы ожидаем локального коррекционного движения или, по крайней мере, его первых попыток.
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