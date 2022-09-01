Рубль в четверг демонстрирует умеренно нисходящую динамику, периодически предпринимая попытки укрепления. Негативом выступает информация источников западных СМИ о том, что российское правительство рассматривает план покупки в этом году китайских юаней и других дружественных валют в размере $70 млрд для предотвращения роста рубля.

Правда, в обнародованном плане предусматривается, что эти деньги вместе с уже аккумулированной суммой в валютах дружественных стран в течение следующих трех-пяти лет будут потрачены, чтобы помочь покрыть огромные затраты на замену иностранных технологий и перемещение транспортной инфраструктуры на новые рынки в Азии.

Дополнительным драйвером ослабления рубля выступает продолжающееся снижение нефтяных цен, в очередной раз переписавших недельные минимумы. Дорогое сырье пока остается ключевым фактором, защищающим рублевые активы от негативного влияния геополитики и жестких санкций.

Российский долговой рынок вновь пытается вернуться к восходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI повышается, отыгрывая потери предыдущей сессии. Этому способствуют вышедшие вчера после закрытия основных торгов данные Росстата, отразившие сохранение недельной дефляции восьмую неделю подряд. В результате увеличивается вероятность, что на ближайшем заседании 16 сентября ЦБ вновь существенно снизит ключевую ставку. Доходности облигаций снижаются (котировки растут) в сторону ожидаемого уровня процентных ставок в экономике.