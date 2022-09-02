В первый день осени на мировых рынках преобладали продажи, однако к концу дня ситуация начала меняться. Основное давление пришлось на развивающиеся рынки, которые отыгрывали динамику предыдущих сессий на развитых площадках, а также на европейские рынки, где преобладанию продаж способствовала статистика, показавшая снижение деловой активности в промышленности стран Старого света. В результате, ведущие европейские индексы по итогу торгов потеряли до 2%. При этом в США в первой половине сессии также преобладали продажи, что привело к продолжению негативной динамики основных индексов. Однако к концу дня покупки активизировались, в результате чего американские рынки смогли отыграть потери и выйти на положительную территорию. Так, к окончанию торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,5% и 0,3% соответственно. На наш взгляд, коррекционному восстановлению способствовала фиксация прибыли по спекулятивным "коротким" позициям на заокеанских рынках в преддверии публикации важного блока данных по рынку труда США — по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, которые выйдут сегодня до открытия торгов в Штатах. Плюс к этому, мог сработать технический фактор — индекс S&P500 в ходе сессии вплотную подходит к поддержке, расположенной на отметке 3 900 пунктов, в районе которой могло активизироваться открытие краткосрочных "длинных" позиций в расчете на коррекционный отскок от поддержки.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются под уровнями закрытия предыдущего дня. Единственный позитивный момент на рынках — наблюдается восстановление цен на нефть. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после нескольких дней снижения, растет на 2%, торгуясь в районе 94,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий способных оказать влияние на настроения инвесторов, кроме данных по рынку труда США, выделим публикацию статистики по объемам промышленных заказов в Штатах.

В четверг индекс Мосбиржи смог продолжить восходящую динамику, поднявшись на 1,9% и достигнув отметки 2 446 пунктов. На этот раз лидерами торгов выступили акции Лукойла, которые прибавили более 10% на слухах о возможных дивидендах. Сегодня на старте торгов российский фондовый рынок попытается продолжить рост, в результате чего индекс Мосбиржи выйдет выше 2 450 пунктов. Однако ближе к концу сессии в российских акциях могут активизироваться продажи. Часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии выходных, что может привести к компенсации части роста и даже отступлению индекса Мосбиржи ниже уровней закрытия предыдущей сессии.

На валютной секции Московской биржи по итогам четверга рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии доллар и юань подтянулись на 0,1%, закончив день в районе 60,3 и 8,73 рубля соответственно. Евро, напротив, упал на 0,9%, отступив ниже 60 рублей. Сегодня ожидаем попыток основных мировых валют перейти к росту. Отметим, что несмотря на снижение поддержки рубля со стороны экспортеров и существенное ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, основным мировым валютам так и не удается продемонстрировать восходящую динамику. В частности, пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 60-60,7 рубля, в котором провела большую часть августа. На наш взгляд, в ближайшие сессии американская валюта продолжит тестировать верхнюю границу данного коридора, а в случае ее пробоя будет дан сигнал на рост доллара с целями в районе 62-64 рублей.