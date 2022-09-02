Российский рынок акций уверенно растет, поднимаясь пять сессий подряд. В целом восходящая волна продолжается уже четыре недели. За это время индекс МосБиржи прибавил с августовских минимумов 19%. И такое движение уже вполне можно назвать полноценным ралли. Это не просто отскок после прошедшего снижения, а все-таки формирование трендовой тенденции. Существенных откатов пока не было.

Но стоит сказать, что вчерашний подъем наверх уже был достаточно сегментированным. Нет роста широким фронтом всех основных голубых фишек и секторов. Так, отраслевые индексы металлургии и электроэнергетики в четверг вообще завершали день в минусе. Локальная перекупленность может вызвать временную фиксацию прибыли.

Лукойл — новый растущий тяжеловес. Акции нефтяной компании прибавили 10%. Учитывая максимальный вес бумаг (15,1% до вчерашней сессии), их мощный подъем обеспечил рост индекса МосБиржи на 1,6%.

Каких-либо корпоративных новостей, способных вызвать столь сильное движение, не наблюдалось. Вероятно, после рекомендации дивидендов Газпрома многие инвесторы делают ставку на аналогичный позитив и со стороны этой компании. Промежуточные выплаты осенью также допускаем по Роснефти и Газпром нефти.

Индекс МосБиржи сейчас находится в районе 2445 п. Он практически добрался до обозначенной ранее целевой области 2460-2500 п. В мае-июне эти рубежи несколько раз останавливали волны роста. Не исключаем, что и в этот раз область выступит локальным препятствием. Возможно некоторое торможение и даже техническая коррекция на фоне появления признаков перегретости рынка.

Но ожиданий по-настоящему существенного падения при прочих равных сейчас нет. Наоборот, в среднесрочной перспективе уровень 2500 п. — это не предел, и к концу года мы можем увидеть индекс на более высоких отметках.

Приняли потолок цен на российскую нефть? Нефть не получите! Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости российской нефти, передает ТАСС заявление вице-премьера РФ Александра Новака. «Мы не будем работать на нерыночных условиях», — отметил он.

Ранее СМИ писали, что страны G7 в эту пятницу обсудят введение потолка цен, по которым можно покупать российскую нефть. По данным издания, таким образом входящие в блок государства собираются ослабить давление на мировой энергетический рынок и сократить общие доходы России от продажи энергоресурсов. Однако расчеты политиков G7 могут быть ошибочными. Их позиция приведет к остановке поставок в эти государства, а соответственно и к подъему сырьевых цен. Ситуация на рынке газа в этом плане показательна.

Ни одна страна, входящая в ОПЕК+, а также Индия и Китай не поддержали идею введения ограничения цен на нефть из России, сообщил вице-премьер. Он отметил, что ограничение цен на российскую нефть полностью разрушит мировой рынок.

Для акций российских нефтяников важно и еще одно заявление. Новак отметил, что наши компании готовы к введению в декабре эмбарго ЕС на импорт российской нефти, и РФ намерена сохранить действующие уровни добычи. То есть критичного падения объемов производства в базовом сценарии не ожидается.

Дисконт Urals к Brent снижается. Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2022 г. сложилась в размере $74,73 за баррель, цена Brent составила $97,5. Таким образом, средний дисконт российской нефти сократился до уровня около $22,8 или 23%. По нашим данным, к концу августа он был еще ниже. Напомним, что в феврале-марте спред достигал рекордных $35-40.

Исторически из-за более высокой плотности и содержания серы, по сравнению с Brent, российская нефть торговалась с дисконтом $1-2 за баррель. Спред сильно расширился из-за отказа некоторых клиентов покупать российскую нефть, а также проблем с логистикой. Сейчас же мы видим постепенную нормализацию ситуации.

Сокращение спреда само по себе является важным индикатором, отражающим высокий спрос в целом на нефть в мире. Плюс дополнительная поддержка для Brent и Urals — это высокие цены на газ, заставляющие ряд производств в мире переключаться на дизель и мазут, где это технологически возможно. При этом напомню, что США и страны МЭА, борясь с энергетическим кризисом, каждый день поставляют нефть из своих стратегических резервов в размере до 1 млн б/с. Но осенью этот источник дополнительных поставок может исчезнуть, а в рамках действующего законодательства США в будущем обязаны будут восстановить резервы.

Скорее всего, после начала анонсированного эмбарго на поставки российской нефти в ЕС с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля спред между Urals и Brent вновь увеличится. Однако мы впоследствии вновь ожидаем его постепенного снижения, поскольку заработают новые маршруты сбыта. Тем более у всех крупнейших игроков есть время подготовиться.

Ну а описанный выше механизм внедрения потолка на российскую нефть, вероятно, не будет работать. Он скорее выступает драйвером роста, который только еще сильнее дестабилизирует ситуацию со спросом и предложением в разных регионах мира.

Неопределенность по интервенциям. Появившаяся вчера информация от Bloomberg о том, что власти РФ рассматривают возможность покупки до конца 2022 г. юаней и других дружественных валют на сумму $70 млрд не верна, заявил Интерфаксу источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Реакция курса рубля на все эти сообщения была нейтральной. Пара USD/RUB продолжает консолидироваться около уровня 60. В среднесрочной перспективе ждем раскрытия бокового коридора наверх и постепенного ослабления рубля.